聽新聞
0:00 / 0:00
台積電帶頭衝 台股早盤大漲超過1200點再寫史上新高
上周五的美股四大指數全面收紅，台積電將和馬斯克合作在德州建廠的消息傳出，台積電今早股價飆高到每股2580元，激勵台股早盤大漲超過千點，不但一舉衝破49,000點的新里程碑再創新高，最高來到49712點，也和近來市場喊出的5萬點大盤指數更加接近，衝破5萬點的下一個關卡指日可待。
台積電的利多消息頻傳，近期輝達股價的本益比下降，法人認為這個對台積電、聯發科反而是好事，代表這些輝達的客戶們對其議價能力相對上升。另一方面法人也指出，當美國IC設計巨擘獨占力下降，這就是台積電再度奮起的機會，當核心客戶間的市占率愈來愈分散，當自己的市占率愈來愈集中，台積電在全球晶圓產業的地位，也就更不能取代。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。