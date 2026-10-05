台積電帶頭衝 台股早盤大漲超過1200點再寫史上新高

上周五的美股四大指數全面收紅，台積電將和馬斯克合作在德州建廠的消息傳出，台積電今早股價飆高到每股2580元，激勵台股早盤大漲超過千點，不但一舉衝破49,000點的新里程碑再創新高，最高來到49712點，也和近來市場喊出的5萬點大盤指數更加接近，衝破5萬點的下一個關卡指日可待。

2026-10-05 09:56