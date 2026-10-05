國際功率半導體大廠喊漲 法人看好強茂等受惠

AI需求強勁，帶動功率半導體市況火熱，國際大廠陸續喊漲中，法人機構表示，從去年第4季開始，各家功率半導體廠商開始發出漲價函，英飛凌首先發難，今年上半年包含STM、ON等一線大廠也開始發出漲價函，陸系廠商也在4月陸續發出數次漲價函，已反映封裝及晶圓成本。

近期主要是STM及ONSEMI又發出對今年第4季的漲價通知，仍是反應成本端的提升及AI電源相關的需求。

分析師表示，在AI世代，因為功耗需求提升及供電路徑複雜化等原因，SIC、GAN需求都有大幅提升，而SI BASE產品（二極體及MOSFET）用量在VR世代也有倍數的提升，因此，安森美（ON）法說中提及，首先公司將AIDC（AI DATA CENTER）的POWER相關IC的市場值從先前的120億美元上修至500億美元，另外也將單機櫃內的POWER相關IC產值從現在15,000美元（120KW）上修至2030年115,000美元（600KW~1MW）。

對於台系廠商而言，切入AI最早且又有CSP認證的廠商為強茂（2481），早在去年第4季已經切入30~50V MOSFET產品外，至今年更有80~100V中壓產品進入CSP ASIC及GPU平台中，搭配新平台放量，使得強茂今年第3、4季營收將持續創高，市場預估今年每股獲利為5.2元、年增66.6%。