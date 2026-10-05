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台股狂飆千點！台積電、日月光雙創天價 距5萬點不到300點

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台股大漲逾1,000點，首度突破49,000點，最高衝至約49,712點。中央社
台股大漲逾1,000點，首度突破49,000點，最高衝至約49,712點。中央社

台股5日強勢衝關！受上周五美股上漲激勵，加權指數早盤一度大漲逾1,000點，首度突破49,000點，最高衝至約49,712點，距離5萬點大關不到300點。台積電（2330）、日月光投（3711）控雙雙改寫歷史新高，聯發科（2454）同步走揚，電子權值股聯手拉抬，推升台股再登新峰。

這波漲勢由美國就業數據點火。美國9月非農就業僅增加2.9萬人，低於市場預期，讓投資人對聯準會10月再度升息的疑慮降溫，帶動上周五美股主要指數全面收紅，那斯達克指數上漲1.19%。

半導體股表現尤其突出，費城半導體指數上漲2.4%，台積電ADR勁揚2.96%，日月光ADR更大漲6.08%，為今日台股電子權值股的攻勢增添助力。

台積電今日盤中最高來到2,580元，上漲80元，再度刷新歷史天價，成為大盤衝高的主要推手。聯發科最高漲至5,130元，較前一交易日上漲180元；日月光投控（3711）也火力全開，最高衝上758元，上漲45元、漲幅逾6%，同步寫下歷史新高。

半導體權值股領軍衝高後，下一個焦點是台積電10月15日登場的第3季法說會，屆時將公布第3季財報及第4季營運展望。AI晶片需求能否延續強勢、先進製程與先進封裝產能如何布局，將是觀察半導體後市的重要線索。

此外，台積電近期傳出評估與馬斯克的Terafab合作，協助在德州營運晶圓廠，海外布局再添話題。馬斯克已回應雙方正在討論，但合作方式尚未定案；德州投資是否成形、台積電將扮演何種角色，仍待公司進一步說明，也為即將登場的法說會增添關注焦點。

台積電 台股 日月光

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