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台積電飆天價2,580元 台股大漲逾千點衝破49,000點關卡
台股5日開盤再創歷史新高，權王台積電（2330）登高領軍，早盤以2,550元開出，上漲50元，股價開高走高，衝達2,580元，大漲80元，寫歷史新高，盤中貢獻大盤指數逾500點，台股大漲逾千點，衝上49,000點關卡。
根據獨立科技新聞記者高燦鳴引述消息人士指出，台積電正評估和馬斯克的超級晶圓廠Terafab合作，協助後者在德州營運晶圓廠，但合作方式尚未定案。馬斯克隨後在X上證實雙方正商討此事。
消息人士表示，台積電已考慮赴德州設廠數月，這將是亞利桑那州擴廠計畫之外的新布局。其他合作方案也仍在評估。
本報9月底引述半導體設備業者報導，台積擬擴大美國製造版圖，啟動美國第二園區建廠計畫，擬落腳德州，總投資金額估超越亞利桑那州的2,650億美元。
台積電早盤跳空以2,550元開高後走高，衝達2,580元，再創歷史新高價，台股大盤指數也以48,574.95點開高後走高， 盤中衝達49,712.44點，上漲1,236.7點，創歷史新高。
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