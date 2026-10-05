美科技股走揚、台積電ADR漲近3% 法人：台股拚量增續攻

美股收紅，台積電美國存託憑證（ADR）走揚2.96%，台指期夜盤大漲677點。法人指出，美國就業數據降溫，舒緩市場對緊縮貨幣政策的預期，美股科技股與半導體重啟多頭走勢，台股技術面維持多頭架構，若成交量能放大至兆元，將有助台股持續向上攻。

美國9月非農就業人數不如預期理想，降低聯邦準備理事會（Fed）10月升息機率，加上油價拉回，美股2日收紅。道瓊工業指數終場上漲250.40點或0.49%，收在51176.96點；標準普爾500指數上漲56.27點或0.73%，收在7722.72點；以科技股為主的那斯達克指數上漲319.26點或1.19%，收在27190.86點；費城半導體指數上漲307.676點或2.4%，收在13136.676點。

台股2日資金持續流向被動元件、記憶體及ABF載板族群，台積電等權值股拉回狹幅整理，終場加權指數上漲122.25點，收在48475.74點，續創收盤新高，成交金額新台幣8981.74億元。

三大法人2日同步站在買方，合計買超台股95.57億元。其中，自營商買超20.26億元，連續3個交易日買超；投信買超49.1億元，連4買；外資及陸資買超26.21億元，連3買。

產業訊息方面，市場傳出晶圓代工廠台積電正評估參與特斯拉（Tesla）、SpaceX規劃的德州Terafab晶圓廠合作案，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）證實雙方接觸處於討論階段且可能有所進展。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）近日在技術部落格分享與鴻海合作使用機器人製造機器成果，輝達指出，NVIDIA GB300匯流排母線（Busbar）及多組連接器等較複雜、仰賴人工的製程，導入機器人自動化，提升組裝穩定性與效率。

和泰車總經理蘇純興3日表示，9月車市表現較預期佳，第4季車市感覺還不錯、「順順的」，訂單持續穩健，今年台灣新車市場掛牌數維持先前預估的43萬輛。