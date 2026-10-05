永豐投顧：台積電法說主導本周行情變化

台積電（2330）9月營收預計10月8日公布，永豐投顧預估，第3季財測營收446億～458億美元，8月已首破5,000億元，若9月落在上緣，法說會前的上修預期會先帶動半導體權值、先進封裝與設備股。而A16量產提前及N2擴產是否能更快帶動營收與毛利值預期都值得期待。

各大公司9月營收公布：AI 伺服器、PCB、散熱、電源與ABF是近期最強主線，市場習慣在營收公布前提前卡位，公布後再驗證。10月5日鴻海（2317）、10月8日台積電打頭陣，多數公司落在10月12日前後，題材發酵期可能被連假拉長。

永豐投顧指出，輝達評估下一代AI晶片封裝導入玻璃基板，最快2028年前導入，LCD-STN 面板因此成為上周最強族群，題材明顯跑在基本面之前，但須注意的是光學器材接單連四個月負成長、面板需求依舊疲弱，已有概念股澄清退出玻璃製程，且中國大陸面板廠低價競爭仍壓縮台廠毛利，題材與基本面的落差越拉越大，後續走勢取決於9月營收與更多確切的供應鏈訊息能否補上缺口。

永豐投顧表示，以台積電為主軸，在這次資金較為缺乏的行情中，台積電將更有機會擔綱主角，帶動台股突破前波高原區；接下來靜待基本面與各項營運數據的上修及對未來預估的上修來帶動股價，而台股雖然資金較為不足成交量遲遲未能出來，但市場信心強，因此不斷低量小漲。因此，一方面要小心事件造成的信心踩踏，也要留意是否有資金額外做挹注，接下來波動加劇，須謹慎留意槓桿狀況，並且也積極參與市場逢低承接。