外資、投信加碼股聚光 臻鼎-KY、南亞科等多頭人氣匯聚

台指期夜盤上周六（3日）凌晨收盤再次站上49K大關，市場看好將為台股多頭走勢預留伏筆，哪個族群將擔任盤面上攻焦點？分析師看好，外資、投信兩大金主上周同步加碼的臻鼎-KY（4958）、南亞科（2408）等個股，最有望吸引多頭人氣匯聚。

台股在美債殖利率走高、市場押寶9月營收行情提前進場卡位等多空因素交雜中，上周指數呈高檔震盪格局，全周收在48,475點、再創歷史收盤新高，三大法人進出卻出現明顯分歧跡象。

其中，外資全周由買轉賣、賣超71億元，投信則是由賣轉買、買超205億元，自營商也是由買轉賣、賣超114億元，三大法人合計買超金額降至僅18億元，較前一周的買超1,025億元大幅縮水。

台新投顧總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國表示，雖三大法人買賣步調不一，不過，在看好上市櫃公司本周起跑的9月營收行情中，逢震盪積極加碼業績成長股的動作一致，主要標的集中在AI供應鏈上，將成為接下來10月50K行情的多頭指標。

據統計，台股兩大金主外資與投信，在上周因看好基本面、同步加碼逾50億元的個股，包括：臻鼎-KY的158億元，南亞科117億元、穩懋113億元、南電106億元，是四檔買超逾百億的個股。

另外，欣興也有93億元、南亞83億元、力積電79億元、景碩70億元，緊追在後，其它超過50億元的還有華新科、聯電、國巨*、友達、鈊象等五檔。