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台股超級法說行情起跑 10月有望挑戰5萬點大關

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股超級法說行情起跑，加上上市櫃公司開始陸續公布9月營收，將助推多頭攻勢，帶動行情持續改寫歷史新猷，10月並將挑戰5萬點大關。聯合報系資料照
台股超級法說行情起跑，加上上市櫃公司開始陸續公布9月營收，將助推多頭攻勢，帶動行情持續改寫歷史新猷，10月並將挑戰5萬點大關。聯合報系資料照

台股上周創下歷史新高，展望本周，隨大立光（3008）、南亞科（2408）、台積電（2330）等法說將陸續登場，台股超級法說行情起跑，加上上市櫃公司開始陸續公布9月營收，將助推多頭攻勢，帶動行情持續改寫歷史新猷，10月並將挑戰5萬點大關。

兆豐投顧董事長留政鈺、台新投顧總經理黃文清指出，上市櫃公司自本周起，將召開新一季法說會，本周8日將由大立光打頭陣，12日南亞科、15日台積電等焦點公司接棒登場。

目前法人圈估台積電第3季每股獲利有望再創新高、來到28.5-30元的水準；而整體台股繼第2季獲利寫下2.1兆元的單季獲利歷史新高後，目前法人預估第3季約落在2兆元至2.2兆元間，有機會再創歷史單季新高。

而累計前三季獲利，將來到約5.68兆元，超越去年全年的4.5兆元水準。隨上市櫃公司陸續公布9月營收、召開第3季法說會，與公布財報後，基本面行情將接棒起跑，指數在全月將上攻50K大關。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠指出，在近期走訪相關供應鏈後，初步預期，台積電9月營收將超越財測上緣，單月營收有機會來到5,200億元附近，再攀高峰。

在蘋果、輝達Rubin伺服器等新品拉貨動能強勁帶動下，9月創歷史新高的上市櫃公司家數將再次突破150家，同時，整體台股上市櫃營收可望首次突破6兆元大關。

陳奕光、黃文清並認為，美、台將在11月進行期中大選與九合一縣市長選舉，選前政策利多措施將陸續出爐，加上過去20年10月、11月、12月的上漲機率在基本面與集團作帳等有利因素推波助瀾下，分別來到70%、60%、80%，也將成為後市持續上攻的推手。

上周五（2日）美股在9月非農數據爆冷，聯準會連續升息的壓力下降中，道瓊等四大指數全面收紅上漲0.49%~2.4%，台指期夜盤再次攻上49K大關，上漲677點、收在49,346點。其中，台積電夜盤上漲35元、收在2,555元，市場看好將有助台股今（5）日行情上探49K。

台股 法說行情 法說會

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