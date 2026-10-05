手續費競爭到頂 券商複委託改拚便利性

國人海外買股熱潮升溫，券商除了搶開戶數，現在目標轉向延續客戶交易習慣。多家大型券商密集擴充複委託服務，從美股盤前盤後交易、免費即時行情，到銀行帳戶串接，券商坦言，手續費競爭已經到頂，接下來戰場將延伸到使用便利性，爭取成為投資人海外下單的主要平台。

券商主管表示，客戶開了帳戶，不代表交易就會留下來。投資人可能同時使用不同券商，也會另外找工具看美股行情；為了提高投資人的交易習慣和頻率的黏著度，必須解決客戶使用時的不便，讓看盤、資金調度與下單都能順利完成。

富邦、國泰證券接連推出盤前盤後交易，夏令時間最早下午四時即可參與美股市場。富邦證表示，美國企業財報、法說會與重要經濟數據經常在一般交易時段之外公布，客戶即時調整投資布局的需求提高。台股收盤後，券商服務也跟著海外市場繼續運轉。

此外，永豐金證券九月底全面開放免費美股即時報價，客戶免申請、免另簽文件，就能在證券Ａｐｐ查看價格。這與券商擴充盤前盤後交易的方向相互呼應，券商主管解釋，一方面增加可交易的時間，一方面減少看盤與下單之間的切換，讓投資人下單更快。

凱基證券則採取同業合作策略，搶攻已使用數位銀行、但是還沒有開證券帳戶的民眾，凱基證與將來銀行合作，客戶同意資料共享並完成申請後，可取得台股及海外股票交易服務，並以既有銀行帳戶串接出入金，減少重複填資料、上傳證件與另辦銀行帳戶的流程。

凱基證表示，跨機構合作的價值，在於減少銀行、證券之間重複認證及資金移轉的複雜度。市場人士指出，這波服務競爭集中在近兩個月，透露在台股成交量不若上半年的情況下，券商把第四季的業務主力放在複委託，提升客戶的使用方便性，並提高下單意願。