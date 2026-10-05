一周盤前股市解析／先進製程、封測 前景俏

台股上周五（2日）指數呈現48,200點到48,500點之間、300點之內的窄幅震盪走勢，終場指數收漲122點，收在48,475點，再創收盤指數歷史新高。

統一投顧協理陳晏平表示，聯準會最新官員發表，進一步升息需要更多時間的言論，緩解市場對升息的擔憂，美債殖利率回落帶動美股上漲；回歸台股，目前技術面維持強勢，適逢上市櫃即將公布9月營收，AI族群可望持續繳出佳績的利多，支撐多方買盤向上推升。

另外，大立光（3008）與台積電（2330）分別於8日及15日法說，關注CPO布局及AI訂單與資本支出。持續建議布局AI概念及業績題材股，長線追蹤族群包括台積電及先進封測、半導體設備、PCB、光傳輸、散熱、連接器、貨櫃散裝、特用化學及高殖利率銀行及壽險股等。

台新投顧協理范婉瑜指出，台股進入第4季後，出現資金回籠現象，加上法人圈看好上市櫃公司9月營收與第3季財報表現，在基本做後盾中，預計加權指數將維持盤堅走勢，操作看好族群包括先進製程與封測、被動元件、鋼鐵、功率元件、矽晶圓、廠務工程等。

第一金投顧協理黃奕銓認為，台股日線多頭排列完好，但集中市場成交量能僅小增，顯示逼近48,601點歷史盤中天險之際，市場追價量能稍嫌不足，若後續無法溫和補量，指數易於高檔轉入區間震盪換手。

後續緊接著上市櫃公司9月營收陸續公告以結算第3季實績，美東碼頭罷工談判亦牽動全球供應鏈情緒，市場更高度聚焦10月中旬台積電法說會對先進製程資本支出的最新指引。

在重大總經與法說全面攤牌前，外資期現貨洗盤震盪恐將加劇，操作上建議整體持股水位穩健維持在六成左右，切忌於創高之際盲目擴張融資槓桿，並逢震盪果斷落實汰弱留強。