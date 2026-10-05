聽新聞
0:00 / 0:00

一周盤前股市解析／先進製程、封測 前景俏

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（2日）指數呈現48,200點到48,500點之間、300點之內的窄幅震盪走勢，終場指數收漲122點，收在48,475點，再創收盤指數歷史新高。

統一投顧協理陳晏平表示，聯準會最新官員發表，進一步升息需要更多時間的言論，緩解市場對升息的擔憂，美債殖利率回落帶動美股上漲；回歸台股，目前技術面維持強勢，適逢上市櫃即將公布9月營收，AI族群可望持續繳出佳績的利多，支撐多方買盤向上推升。

另外，大立光（3008）與台積電（2330）分別於8日及15日法說，關注CPO布局及AI訂單與資本支出。持續建議布局AI概念及業績題材股，長線追蹤族群包括台積電及先進封測、半導體設備、PCB、光傳輸、散熱、連接器、貨櫃散裝、特用化學及高殖利率銀行及壽險股等。

台新投顧協理范婉瑜指出，台股進入第4季後，出現資金回籠現象，加上法人圈看好上市櫃公司9月營收與第3季財報表現，在基本做後盾中，預計加權指數將維持盤堅走勢，操作看好族群包括先進製程與封測、被動元件、鋼鐵、功率元件、矽晶圓、廠務工程等。

第一金投顧協理黃奕銓認為，台股日線多頭排列完好，但集中市場成交量能僅小增，顯示逼近48,601點歷史盤中天險之際，市場追價量能稍嫌不足，若後續無法溫和補量，指數易於高檔轉入區間震盪換手。

後續緊接著上市櫃公司9月營收陸續公告以結算第3季實績，美東碼頭罷工談判亦牽動全球供應鏈情緒，市場更高度聚焦10月中旬台積電法說會對先進製程資本支出的最新指引。

在重大總經與法說全面攤牌前，外資期現貨洗盤震盪恐將加劇，操作上建議整體持股水位穩健維持在六成左右，切忌於創高之際盲目擴張融資槓桿，並逢震盪果斷落實汰弱留強。

封測 先進製程 大立光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

前三季台股掛牌原型 ETF 績效榜揭曉 七檔含息報酬翻倍

市值型ETF攻守兼備 00912擬配1.8元、年化配息率上看20%

均線多頭排列 法人：期待台積電營收數據帶頭台股上攻

美非農數據低於預期 台指期夜盤噴出！率先衝破49K大關

相關新聞

台股超級法說行情起跑 10月有望挑戰5萬點大關

台股上周創下歷史新高，展望本周，隨大立光、南亞科、台積電等法說將陸續登場，台股超級法說行情起跑，加上上市櫃公司開始陸續公布9月營收，將助推多頭攻勢，帶動行情持續改寫歷史新猷，10月並將挑戰5萬點大關。

功率半導體市況熱 國際大廠喊漲15% 強茂、台半迎漲價紅利

AI需求強勁，帶動功率半導體市況火熱，德儀（TI）、瑞薩、安森美等國際大廠與陸企都要調升功率半導體價格，最高漲幅上看15%，引爆業界新一波漲價潮，強茂（2481）、台半、德微、尼克森等台廠本月陸續跟漲，大咬漲價紅利。

外資、投信加碼股聚光 臻鼎-KY、南亞科等多頭人氣匯聚

台指期夜盤上周六（3日）凌晨收盤再次站上49K大關，市場看好將為台股多頭走勢預留伏筆，哪個族群將擔任盤面上攻焦點？分析師看好，外資、投信兩大金主上周同步加碼的臻鼎-KY、南亞科等個股，最有望吸引多頭人氣匯聚。

半導體設備、矽晶圓 帶勁

中秋長假歸來，台股在AI個股輪動之下再創波段新高，惟受到公債殖利率持續攀升影響，量能呈現萎縮，略嫌美中不足。

一周盤前股市解析／先進製程、封測 前景俏

台股上周五（2日）指數呈現48,200點到48,500點之間、300點之內的窄幅震盪走勢，終場指數收漲122點，收在48,475點，再創收盤指數歷史新高。

就市論勢／Vera Rubin鏈 可短打

Fed紐約聯準銀行總裁威廉斯稱10月下旬不必急於升息，PCE數據低於市場預期，Fed WATCH顯示升息機率降低，上周亞股全面上漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。