半導體設備、矽晶圓 帶勁

中秋長假歸來，台股在AI個股輪動之下再創波段新高，惟受到公債殖利率持續攀升影響，量能呈現萎縮，略嫌美中不足。

殖利率攀升的原因，部分在於中東危機尚未解除。在聯合國會議期間，美、伊雙方當面進行商討多日，但依舊未能達成協議。因此，上周五伊朗再度恢復對荷莫茲海峽通行的油輪攻擊，導致原油出口好不容易恢復到接近今年2月開戰前水準的利多，再度出現不確定性。繼俄羅斯之後，美、中兩大國也考慮暫停柴油輸出，油價上漲恐仍將影響通膨預期。

其次，雖然各大AI模型開發公司都同意放慢開發速度以避免AI失控，但包括臉書、OpenAI都在加速推動代理AI的應用，相關投資並未放慢。由於美國上月的通膨並未惡化，科技巨頭以高利率籌資，例如Google發債利率高於6%、日本軟銀發債利率也高達7%以上，恐怕才是推動這一波全球公債殖利率快速飆升的主因。

由於5%以上的長債利率對一些長線保守投資人已有吸引力，這或許是市場動能開始停滯的主因；因為，就主管機關的查核結果，各金融機構客戶以「四貸同堂」方式擴張信用的比例，並沒有外界想像中的誇張。

由於輝達（NVIDIA）的Vera Rubin機櫃開始出貨，台灣相關供應鏈廠商業績無疑。這也可從上月公布的外銷訂單動向指數得到確認。因此，AI個股間類股輪動，研判仍將會是盤面主流。

比較特別的是，上周市場傳出台積電（2330）又有新的大規模海外投資計畫，訊息雖待15日法說會確認，但相關半導體設備、無塵室等供應鏈公司在經過中期修正後，近日股價有隨消息面轉強之勢。由於半導體設備類公司獲利高，且目前評價尚不貴，短線操作可以留意。

其次，被動元件與矽晶圓個股上周五股價強攻，多檔以漲停作收。從基本面來看，被動元件主要受益於日、韓大廠退出消費性產品市場、聚焦於AI Server應用，同時第二大廠三星電機宣布漲價，帶動類股轉單題材、股價轉強。但由於半導體通膨導致手機、 PC等下游裝置售價上揚、銷量萎縮，所以被動元件族群業績成長題材恐打折。

相對的，矽晶圓因為投資周期長達四至五年，各公司目前若沒有展開擴產規畫，當2028年起，目前各大半導體公司已宣布的擴建計畫陸續進入量產，矽晶圓短缺問題恐浮現，且屆時產能難以在短期到位，將使目前整個產業鏈供不應求的時間拉得更長，已積極增資擴產的公司將相對受益。

整體而言，台股基本面依然穩健，技術面也未見轉弱跡象。但由於美國總統川普所屬的共和黨在11月3日期中大選民調遠遠落後，一旦民主黨選後如預期掌控美國參、眾兩議，美國AI資料中心的興建恐面臨更多政策干擾；加上月底FOMC將開會，以及中東危機未解，川普上周宣布加派的航母打擊群11月前可抵達攻擊位置；因此愈接近月底，環境愈不利做投資決策。所以建議投資人把握近期的政策空窗期，搭配財報周利多訊息積極操作。（作者是群益投顧董事長）