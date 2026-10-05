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就市論勢／Vera Rubin鏈 可短打

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

Fed紐約聯準銀行總裁威廉斯稱10月下旬不必急於升息，PCE數據低於市場預期，Fed WATCH顯示升息機率降低，上周亞股全面上漲。

過去兩周幾乎天天都有AI正面新聞，扭轉危機論與融資問題的悲觀氣氛。有新觀點認為，利率提高不會降低科技巨頭AI資本支出，通膨與物價上漲會導致消費重新分配。

其中，奢侈品、家用品或必需品消費將降低，但AI月費與支出不會減少，導致目前美股AI股獨強，其餘普遍弱勢的現象。

美國期中選舉被視為期中考：美國總統川普全力輔選，民主黨與共和黨勝負在二至三席之間，最大影響是立法權（民主黨拿下一院或二院）；即使共和黨慘敗，川普也會拒絕「跛腳」。

最類似狀況是2018年期中選舉，川普也是當時總統，當年10月選前股市急跌、美中貿易衝突及升息壓力壟罩，期中選舉眾議院由民主黨取得多數，選後大漲一天而12月又開始下跌，歷史不會完全複製，但選前觀望氣氛會增強。

投資策略

台積電（2330）將於下周四（15日）舉行法說會，本月14日前都是緘默期。

目前為資金行情：不是指數漲多少或成交量增加多少，而是股量價齊揚的指標股大幅增加，共同特色都是2027年高成長題材：新業務、新訂單、獲利預估、重大轉機。

短線操作建議包括輝達Vera Rubin平台供應鏈、台積電供應鏈、原物料股與轉機股。

升息 Fed 通膨

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