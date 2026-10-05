功率半導體市況熱 國際大廠喊漲15% 強茂、台半迎漲價紅利

AI需求強勁，帶動功率半導體市況火熱，德儀（TI）、瑞薩、安森美等國際大廠與陸企都要調升功率半導體價格，最高漲幅上看15%，引爆業界新一波漲價潮，強茂（2481）、台半、德微、尼克森等台廠本月陸續跟漲，大咬漲價紅利。

業界人士指出，這波功率元件漲價潮，由德儀、瑞薩等國際整合元件大廠（IDM）領頭先調價，美系大廠安森美也會在10月10日開始試用新報價，大陸功率半導體廠則啟動第二輪漲價，掀起這波漲價高潮。

供應鏈指出，安森美此次調價範圍較先前擴大，主要反映原物料、製造、能源及基礎設施成本持續攀升，以及工業與資料中心需求成長；德儀也依不同材料、技術及製程調整產品售價；瑞薩則傳出第二輪調價，新價格預計2027年元旦生效。國際大廠接連出手調價，顯示功率半導體價格上行趨勢持續擴散。

以陸企來看，華潤微、士蘭微今年首季率先喊漲，第二輪調價更擴大至全產品線；華潤微、士蘭微自7月1日起調漲15%以上，揚傑科技上調10%至15%，斯達半導針對IGBT及碳化矽MOSFET模組調價，漲幅達15%以上。

台系業者也摩拳擦掌搶市，強茂持續聚焦AI與車用兩大市場，旗下Power MOSFET已獲雲端服務供應商採用，新品陸續量產，法人估今年AI相關營收占比可由去年的7%至8%，提高為10%至15%，加上產品組合改善與價格調整，有利後續營運。

台半以車用整流器、MOSFET及保護元件為核心，持續爭取歐美車廠供應鏈多元化帶來的轉單機會。法人看好，隨著車用需求回升及功率半導體元件價格調漲，有助台半出貨動能與產品組合改善。

德微受惠母公司達爾轉單，以及AI電源保護元件需求增加，8月營收首度突破3億元，續創新高，再加上公司積極布局800V高壓直流相關產品，並透過子公司亞昕擴充晶圓產能，最快2027年第3季將6吋月產能倍增至2.4萬片，有望爭取國際大廠訂單。

尼克森以Power MOSFET為核心，產品布局涵蓋低壓、高壓及碳化矽功率元件，積極拓展AI伺服器、車用電子與工業應用。

業界認為，AI資料中心需求持續擴張的態勢明確，加上低、中壓MOSFET新增產能有限，2026年下半年功率半導體仍有進一步漲價空間，若此次價格調整順利落實，台廠可望同步迎來營收與獲利向上空間。