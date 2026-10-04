藥華藥跨足澳洲市場 法人看好明年業績逾五成

藥華藥（6446）積極全球布局，跨足澳洲市場中，法人機構持續看好後市營運前景，預估明年營收、獲利都將成長逾五成，每股獲利（EPS）上看42.2元。

法人機構表示，維持藥華藥基本面正向看法不變，其中，澳洲子公司將於10月1日進駐澳洲眼科研究中心（CERA），並啟動Ropeg用於真性紅血球增多症（PV）及原發性血小板過多症（ET）的當地藥證申請準備，其主要價值在於建立澳洲在地臨床與法規能力，為後續商業化及新藥開發奠定基礎。

其中，藥華藥未來三年主要成長的核心動能仍是美國ET商業化，美國FDA已核准BESREMi用於成年ET患者，涵蓋尚未接受細胞減量治療的初診患者，並不受基因型或疾病狀態限制，此核准範圍有利於拓展較早期治療市場，支撐未來三年的成長空間。

展望2027年，看好藥華藥將高速成長，主要是美國、日本、韓國及中國大陸ET適應症進入完整年度銷售；ET納入治療指引後，商業保險與給付覆蓋率逐步提升；筆型劑型降低治療啟動與自行注射門檻，推升低風險患者滲透率；年度調價及高價市場營收占比提升，支撐產品平均售價下，預估2027年營收473.9億元、年成長56.7%，毛利率89.9%，EPS為42.2元、年成長58.5%。