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台股重量級法說會登場 法人：震盪盤堅

中央社／ 台北4日電

台股上周續創收盤新高，由於美國公布就業數據不如預期，降低聯準會升息預期，美股全面上揚。法人認為，台股本周除受美股影響，上市櫃公司陸續公布營收，大立光、南亞科及台積電重量級公司法說會將是觀察指標，台股有機會震盪向上，挑戰5萬點關卡。

美國新出爐就業數據不如預期，降低聯邦準備理事會（Fed）10月升息機率，加上油價拉回，美股收紅。道瓊工業指數終場上漲250.40點或0.49%，收在51176.96點；標準普爾500指數上漲56.27點或0.73%，收在7722.72點。以科技股為主的那斯達克指數上漲319.26點或1.19%，收在27190.86點；費城半導體指數上漲307.676點或2.4%，收在13136.676點。

台股2日收在48475.74點，續創收盤新高，周線上漲451.14點，周線連三紅。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，美國公布非農就業數據不如預期，降低聯準會10月升息疑慮，現階段先反映在美股，再影響台股。台股短線應先觀察陸續公布的9月營收表現，以及陸續召開的大立光、南亞科、台積電法說會。

其中，大立光投入光學共封裝模組（CPO）進展、南亞科對記憶體價格看法，以及台積電業績是否好到遠優於預期，都是市場關注焦點。

黃國偉指出，除台股之外，美股重量級公司財報也是短線觀察指標；目前地緣政治因素已略見緩和，不僅美中關稅續展延，美伊也暫停軍事行動，台股以偏多震盪走高機率較大。

台股 法人 法說會

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