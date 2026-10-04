美股十月有選舉行情？ 3關鍵左右走勢

美國就業成長不如預期，降低市場對本月升息的押注，激勵美股二日收高。但美債殖利率先跌後升，油價仍居高檔，本周公布的聯準會（Fed）九月會議紀錄將是觀察重點。歷史經驗則為十月提供期待，因標普五百在過去期中選舉年的十月表現強勢，平均上漲百分之三。

美國九月新增就業人口僅二點九萬人，遠低於市場預期，失業率也略為上升，使投資人降低聯準會本月再度升息的押注。Fifth Third Wealth Advisors投資長奧斯蒙（Chris Osmond）表示，聯準會如今有理由認為勞動成本壓力正在減輕，因此不必急於再升息。

聯準會也將於本周三公布九月會議紀錄。聯準會上月為壓低通膨，三年來首度升息，市場將從紀錄尋找十月或十二月是否再升息的線索。就業數據不如預期，使聯準會本月維持利率不變的可能性升高，但能源價格和通膨走勢仍將影響升息決策。

美股九月以來主要靠少數大型人工智慧（ＡＩ）相關企業撑盤。獨立市場研究機構Bespoke Investment Group指出，九月標普五百等權重ＥＴＦ（指數股票型基金）落後市值加權ＥＴＦ達四點六個百分點，二○○三年以來只有兩個月的落差更大。本周除了利率和油價，投資人也將觀察買氣能否擴散至銀行、工業和其他未直接受惠於ＡＩ的產業。

歷史經驗則提供若干期待。道瓊市場資料顯示，一九五○年以來，期中選舉年的十月是標普五百平均表現最佳的月份，平均上漲百分之三，十九次中有十四次收高。

ＣＦＲＡ統計也顯示，標普五百自一九四五年以來，第四季平均上漲百分之四點二，上漲機率高達百分之八十五；期中選舉年第四季平均漲幅更達百分之六點四。

不過，歷史規律仍須面對高利率考驗。富蘭克林坦伯頓ＡＩ和數位資產解決方案主管高克曼（Max Gokhman）警告，若能源價格使通膨和殖利率居高不下，經濟成長卻開始轉弱，股債可能同時承壓。對本周市場而言，債市能否止穩、油價能否降溫，以及企業獲利能否延續強勢，將比歷史漲幅更具決定性。