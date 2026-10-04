資金回流科技股 助力台積挑戰新高

台積電八日將公布九月營收、十五日將舉行法說，正值市場資金回流科技股，以及台股衝關五萬點的關鍵時刻，台積電基本面及股價的表現備受關注。富邦投顧董事長陳奕光表示，市場目前對人工智慧（ＡＩ）的信仰仍然非常堅定，現在不怕升息，除非利率跑贏ＡＩ股的每股獲利（ＥＰＳ）成長率，才會成為最大的敵人。

資深分析師蔡明翰指出，台積電股價下周有機會再創新高，進而帶動台股指數上行。觀察指標是台積電ＡＤＲ（美國存託憑證）是否快速創高，以及是否強於台積電現股股價，當ＡＤＲ溢價持續擴大時，代表資金仍追逐半導體與ＡＩ族群，對指數有正面影響。

同時，台積電法說內容預期當然是偏正面，但法說樂觀不代表股價一定上漲，關鍵仍在於資金是否持續流入科技股。

蔡明翰指出，ＡＩ需求強勁與明年企業獲利預期改善，是目前資金回流半導體與ＡＩ族群的核心原因，與聯準會的暫停升息或可能降息關聯性較低，雖然聯準會利率政策仍會影響市場，但在非快速調整利率的情況下，無法主導股市長期發展。

陳奕光指出，從個人電腦（ＰＣ）、智慧手機、.com，各種產業都有經歷過蓬勃發展的階段，再進入泡沫、泡沫破裂，接著股價開始崩跌，但目前看來，大家對ＡＩ的信心與信仰仍是非常堅定，即使有ＡＩ末日論的出現。

ＣＳＰ廠（雲端服務供應商）的資本支出仍在成長，二○二六年成長率為百分之九十一，二○二七年百分之四十、二○二八年百分之十五，二○二九年百分之四，陳奕光將此數據對標台灣出口成長率，依序為百分之四十八、百分之十八、百分之八、百分之四，二○三○年將降至百分之○，以股市通常比基本面先行一年反應的時程來看，二○三○年出口動能趨平，則股市將提早於二○二八年下半年或二○二九年才會反應ＡＩ基本面的趨於平淡。

台股日前在盤中創下四萬八六○一歷史高點紀錄，細數台股近二年來，歷經川普剪不斷理還亂的關稅政策、戰爭紛擾不斷、聯準會緊縮市場資金的操作，始終不改多頭走勢。

為何台股今年還這麼甜？陳奕光說，買鏟子的雖然獲利不好，但資本支出不斷增長，因此賣鏟子基本面表現都亮眼。