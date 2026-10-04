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台股擂台 第3季「低調黑馬」陳奇琛賺26%
本報台股擂台上周五（2日）結算第3季比賽成果，「低調黑馬」陳奇琛賽季投資組合報酬率高達26.1%，大幅超越大盤同期的8.7%漲幅，虛擬資產由初始的500萬元，倍增至630.7萬元，連續兩季勇奪冠軍寶座。
台股第3季面臨地緣政治紛擾、聯準會升息、AI前景雜音、韓國去槓桿等，導致台股大漲大跌。陳奇琛精準挑選到具有題材以及甫於起漲區的個股，使累計報酬率遙遙領先其他參賽者。
盤點陳奇琛在賽季中挑選的飆股，包含搭上軍工無人機熱潮長榮航太、AI伺服器以及ASIC帶動散熱需求的奇鋐、運價推升的萬海、受惠矽光產品出貨暢旺的聯亞、資安題材的華經等。
陳奇琛擅長以基本面為主軸，從中尋找正向成長公司，同時觀察籌碼面，且近期題材有熱度，具潛力的起漲股。隨著台股站穩48,000點並改寫收盤新高，第4季開局展現多頭氣勢，但他認為，後市應關注資金輪動方向，留意美國就業數據、聯準會利率政策預期，以及油價與美債殖利率變化，仍將牽動國際股市。
陳奇琛表示，受惠於各國對AI發展與投資浪潮，正迎來獲利與基本面的結構性升級，將持續精選好股，優先鎖定AI光通訊、PCB、先進封裝及具漲價題材的族群。
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