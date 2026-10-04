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AI 鏈、金融、台塑四寶 搶鏡

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股進入年度上漲機率最高的第4季、12月行情，外資、內資法人圈普遍看好指數將上攻52K至53K，散熱、ABF、先進製程等AI供應鏈，是分析師間認同度最高的主流族群，非電方面，看好明年配息的金融、轉投資收益前景佳的台塑四寶。

統計台股過去55年表現，歷年10月、11月上漲機率都超過五成，12月進一步跳升至七成以上，且後續三個月上漲機率都超過70%，顯示不僅每年第4季與12月是最會上漲的時間，且行情會延續至隔年的元月行情與農曆新年的資金或紅包行情。

台新投顧總經理黃文清、富邦投顧董事長陳奕光分析，第4季仍將是全年最會上漲的季度，主因AI拉貨沒有明顯的淡旺季，尤其今年下半年輝達Rubin系統新品、再加上蘋果iPhone新機效益，將帶動上市櫃公司營收逐月走高至11月，行情自然欲小不易。

也有大型法人機構認為，台股今年高點可能提前出現，主要變數在美國11月3日的期中選舉結果，因總統川普民調偏低，恐拖累眾議院換人當家，將使對伊朗在內的中東政策或攸關AI發展的電力政策，可能被迫妥協，將牽動財政赤字、美伊戰事、國際油價等走向，進而影響美股走勢。

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