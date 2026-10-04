上市櫃全年獲利衝7.8兆 五大投顧董總喊台股飆53K

台股受惠AI需求強勁，輝達Rubin系列產品進入出貨潮，富邦、兆豐、台新、永豐、統一等五大投顧董總預估，上市櫃公司第4季獲利有望上看2.2兆元、全年獲利將來到7.8兆元，雙雙再創歷史新高中，全季指數將跨越50K大關，挑戰52K至53K，再寫台股新紀錄。

儘管眼下有中東緊張情勢帶動國際油價走高等雜音頻傳，拖累許多傳統產業獲利腳步，不過，科技產業第2、3季大啖輝達GB300、谷歌TPU等AI新品出貨紅利，尤其龍頭股台積電（2330）幾乎每月營收都在改寫歷史新紀錄，或在高點附近水準，帶動伺服器、PCB、組裝、散熱、記憶體等供應鏈也分別持續改寫各公司的新紀錄，法人圈看好下半年獲利前景。

進一步來看，上市櫃公司第2季獲利繳出2.1兆元歷史新高，雖第3季獲利恐受新台幣匯率走升影響，不如有匯兌收益助陣的第2季，但在AI產品進入出貨旺季中，包括富邦、兆豐、台新、永豐、統一等五大投顧預估，單季獲利將在2兆至2.2兆元水準，有機會再次改寫單季新紀錄。

展望第4季前景，富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長留政鈺、永豐投顧總經理黃柏棠指出，隨進入輝達Rubin系列產品準備進入大量拉貨階段，再加上蘋果iPhone等消費新品進入出貨高峰等多重因素帶動，上市櫃公司10月營收將有望高於9月、11月有機會大於或等於10月，12月營收雖將因歐美年底長假影響而下滑，但整體第4季獲利在不考慮匯率等因素，有機會挑戰2.2兆元、再創新高。