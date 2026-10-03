散戶追價 融資餘額連11增

台股隨美聯準會（Fed）9月升息利空出盡，近日強勢站穩48,000點關卡，雖然成交量普遍低於1兆元攻擊量，但散戶仍勇於進場追價，統計昨（2）日大盤融資餘額「連11增」至6,351.0億元，創歷史最高規模，單日增加52.3億元。

台股7月大幅修正至半年線附近，融資餘額更自7月6日6,313.4億元高點，狂減1,374.7億元或21.7%，減幅高於大盤跌幅，所幸浮額清洗告一段落，8月啟動修復行情，散戶買盤持續回籠，大盤融資餘額於9月21日再度回升至6,000億元以上，近期更連11日增加，再度超越7月6日高點。

統計近12日大盤融資餘額從5,822.4億元，一路增加至6,351.0億元，增加528.6億元或9.0%，同期間台股僅上漲2,964點或6.5%，顯示波段籌碼趨於凌亂。