美訂光通訊新規台鏈利多 聯亞、華星光等迎轉單

摩根士丹利（大摩）1日發布報告，指出美國聯邦通信委員會（FCC）對於光收發模組的採購限制，將從3.2T規格開始，為光通訊產業發展留下緩衝空間，保留未來更高規格產品中的高價值零組件。

美股兩大龍頭Lumentum、Coherent同步大漲，法人看好台廠供應鏈將有機會獲得轉單效應，包含聯亞（3081）、華星光、光環、聯鈞、上詮、波若威、光聖等。

美國FCC傳將限制光通訊模組

目前全球AI資料中心的機櫃架構，主要以1.6T光收發模組與矽光子技術為出貨主流，3.2T是下一代規格。報告指出，限制措施最快可能在今年10月公布，主要針對3.2T規格。大摩指出，3.2T預計2028年才開始擴大出貨，預估2029年才會廣泛部署，新政策為光通訊產業預留了約兩年的緩衝期，避免對目前主流的800G和快速成長的1.6T產品市場造成直接衝擊。即使美國今年就公布新規定，也不至於立即造成全球光模組缺貨。

值得注意的是，因中國大陸目前仍供應全球約六成以上光收發模組，全面禁止中國產品，可能讓美國大型雲端業者蓋AI資料中心時「沒零件可用」，大摩報告中關鍵的細節，在於即使是3.2T規格產品，中國製造的收發模組仍可能被允許進口，未來政策可能規定「65%規則」，也就是產品中65%的BOM（物料清單）價值來自美國本土公司。

超大規模雲端廠商正制定證明「美國本土或友岸製造」的計劃，政策目標從「立即取代中國供應」轉變為「看下一代產品在哪裡生產」。大摩推算，模組中只要一顆美國Marvell生產的數位訊號處理器（DSP）加上Lumentum、Coherent的雷射光源，剛好可滿足65%的價值門檻，且DSP與雷射光源元件也是高毛利產品。

此舉也顯示，政策制定者深知當前美國缺乏大規模組裝能力，強行脫鉤只會導致AI基建停滯。透過設定「65%規則」，將高價值項目（DSP和雷射）留在美國，保留現有供應鏈運作效率。