興櫃一周回顧／德揚大漲逾47% 稱冠

美股憑藉企業獲利上修趨勢，緩解長天期美債殖利率續揚壓力，帶動台股本周開低走高，站穩48,000點整數關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以元大上櫃ESG龍頭N（020040）漲8.37%居冠。

2026-10-03 00:25