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興櫃一周回顧／德揚大漲逾47% 稱冠
台股昨（2）日收48,475點，再度改寫收盤新高，本周361家興櫃股呈現上漲家數多於下跌，平均上漲1.7%，其中，綠能環保股德揚（7846）以超過四成的漲幅成為興櫃周漲幅王。
本周科技股在排行榜中占多數，興櫃本周漲幅前十強中有高達六檔都是電子股，綠能環保以及生技醫療股則各有兩檔入列。依序為德揚47.8%、梭特40.4%、阿波羅電力35.5%、寶泰生醫34.47%、慶康科技34.43%、禾生技25.7%、聯致24.03%、凌嘉科23.9%、智微23.00%、勵威22.1%。
至於在興櫃千金股部分，兩檔周線同步收黑，其中，山太士周線下跌4.7%，收在1,440元、貝爾威勒周跌11.4%，收在1,080元。
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