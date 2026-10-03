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一周熱門零股／0050、高息ETF、友達 搶手

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周呈高檔震盪走高格局，投資人藉零股進場參與後市，其中，元大台灣50（0050）等指數型、高股息型ETF，與友達等大型權值股都為交投重心。

市場專家指出，市場對聯準會10月升息的預期機率下降至38.2%，國際大行將升息時間點由10月推遲至12月，後續變化將影響美股、台股行情走勢，並左右許多零股投資人的選股策略。

據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為元大台灣50、群益台灣精選高息、國巨*、友達、群創、元大高股息、凱基台灣TOP50、臻鼎-KY、主動中信台灣收益、台積電，交易量從2,023萬股至561萬股不等，較上周的1,636萬股至570萬股，呈增溫狀態。

法人機構表示，美國總統川普拒絕伊朗提出的七天停火協議以及全球成品油煉油產能吃緊，加上9月聯準會利率會議後，官員們在立場顯著轉向鷹派，以及經濟、通膨預期以及能源價格等因素恐令美債殖利率居高不下，即便美國經濟表現意外強勁，但企業經營成本快速上揚，使得非AI基礎建設、中小型企業經營表現面臨較大不確定性，後續相關變化將是台股、零股市場未來的多空焦點。

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