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MLCC族帶勁 法人按讚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

<a href='/search/tagging/2/摩根' rel='摩根' data-rel='/2/114950' class='tag'><strong>摩根</strong></a>大通（<a href='/search/tagging/2/小摩' rel='小摩' data-rel='/2/188076' class='tag'><strong>小摩</strong></a>）證券指出，AI需求推升IT應用拉貨，日本MLCC對台灣出口創歷史新高，因此維持對日系MLCC供應鏈正面看法。 聯合報系資料照
摩根大通（小摩）證券指出，AI需求推升IT應用拉貨，日本MLCC對台灣出口創歷史新高，因此維持對日系MLCC供應鏈正面看法。 聯合報系資料照

日本8月多層陶瓷電容（MLCC）出口受暑假影響，但平均銷售單價（ASP）持續走高。摩根大通（小摩）證券指出，AI需求推升IT應用拉貨，日本MLCC對台灣出口創歷史新高，因此維持對日系MLCC供應鏈正面看法。

基於市場供需及價格展望，小摩維持對日系MLCC供應鏈正面看法，並將村田製作所與太陽誘電列為「首選」。相關台廠中，本土法人指出，國巨（2327）、華新科、禾伸堂、信昌電等後市可期。

據日本最新發布的8月貿易統計，小摩指出，受日本暑假、盂蘭盆節假期及7月出口大幅攀高後回檔影響，MLCC 8月出口量及出口金額均呈月減，不過出口金額仍維持年增，平均銷售單價（ASP）亦持續走高，代表MLCC長期成長趨勢未變。

小摩分析，依過去十年季節性規律，8月MLCC出口量及出口金額通常分別月增4.0%及4.8%，但今年8月均低於季節性水準，主要受到7月出口大幅攀高後的回檔，以及日本暑假季節性因素影響。不過，若以美元計價，7至8月平均出口金額仍較第2季平均成長約12%，因此即使8月受短期季節性因素干擾，第3季出口金額仍有望維持強勁季增趨勢。

另外，在應用端呈現分化下，主要亞洲市場包括中國大陸、香港、台灣、韓國、越南、菲律賓及印度，因IT應用占比較高，8月出口金額達3.5億美元，雖月減10.1%，但年增24.4%，ASP更年增34.0%至0.48美元，整體需求趨勢仍相當強勁。

值得注意的是，小摩指出，台灣市場表現尤為突出。8月對台出口金額雖月減9%，但年增高達44%，且7、8月出口金額均創歷史新高，對台出口ASP也持續走高，進一步反映AI應用需求強勁。

法人 小摩 摩根

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