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台股本週上漲451點 上市公司總市值158.56兆創新高
台股本週攻高上漲451.14點或0.94%，週五集中市場指數以48475.74點作收，創收盤指數新高。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值達新台幣158兆5593億元，較上週再增加約1.48兆元，同步登頂。
產業別指數方面，本週漲幅最大為油電燃氣類指數上漲13.08%，跌幅最大為居家生活類指數下跌2.02%。其他未含金融類指數上漲497點，漲幅約1.16%；未含電子類指數上漲169.09點，漲幅約0.66%；未含金融電子類指數上漲386.98點，漲幅約2.34%。
本週全體上市股票成交金額為3兆3189億元，成交金額前3名產業分別為半導體類成交金額1兆1357億元，占全體上市股票交易金額比重34.22%；電子零組件類成交金額9441.89億元，占比28.45%；光電類成交金額3340.78億元，占比10.07%。
本週集中市場股票成交量週轉率為2.39%，成交量週轉率前3名產業為光電類16.35%、電子零組件類6.95%及化學工業類5.07%。
台股今年初開盤迄今共181個交易日，集中市場總成交金額為181兆1804億元，日平均成交金額1兆9億元；股票成交量週轉率146.02%，股票日平均成交量週轉率0.81%。
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