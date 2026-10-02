AI行情進入獲利驗證階段 法人提醒高估值股波動風險

雖然人工智慧（AI）行情未歇，但逐漸從「投資題材」進入「獲利驗證」階段，法人認為，市場將更加關注AI投資能否轉化為營收、自由現金流及生產力提升，若資本支出快速增加、獲利改善不如預期，高估值科技股波動恐明顯擴大。

群益投顧分析，全球金融市場面臨中東地緣政治風險、油價高檔波動、AI投資持續擴張，及美國期中選舉等四大變數交互影響，市場主軸已由上半年單純交易「AI成長與降息」，轉向下半年「AI獲利成長能否抵銷高油價、高通膨與高利率」，預期第4季可能呈現高波動、產業分化與政策敏感度提高格局。

在股市方面，AI仍是全球經濟及企業獲利最重要的結構性成長動能，大型科技公司持續增加AI資本支出，帶動GPU、先進製程、記憶體、伺服器、網通、散熱、資料中心及電力基礎建設需求，對美國科技股及台灣、日本、韓國等半導體供應鏈形成支撐。

不過，市場對於AI供應鏈的關注焦點，已由大型雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出金額，轉向自由現金流量及債務等面向，即「獲利驗證」成為重中之重。另一方面，中東局勢仍是股市最大尾端風險之一。

隨物料成本上揚推升通膨，並壓縮家庭實質所得及企業利潤率，群益投顧預期，全球股市基準情境仍為高檔震盪、產業高度分化，AI與能源相關產業較具基本面支撐。美國期中選舉則是第4季另一政治變數。

選舉結果將影響國會權力結構，以及未來財政支出、稅制、能源與科技監管等政策推進空間，研判選舉前政策論戰及民調變化可能提高短期波動，選後則應觀察新的國會結構是否改變財政與產業政策方向。

債市方面，高油價干擾通膨下降速度，加上AI資本支出支撐美國投資需求，使聯準會較難快速轉向寬鬆，而美國財政赤字與公債供給仍可能對長端殖利率形成壓力，短期美債可能維持高殖利率、高波動格局，長天期公債尤其敏感。

值得注意的是，高油價本身具有緊縮效果，若最終壓抑消費、企業獲利與經濟成長，市場交易主軸可能由「通膨」逐漸轉向「景氣降溫」，屆時長天期公債才可能重新展現避險價值。整體債市可概括為先交易通膨，後觀察景氣轉弱的債券機會。