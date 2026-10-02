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記憶體大擴廠！有利矽晶圓需求 環球晶漲停亮燈、嘉晶創歷史高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

美光（Micron）與南亞科（2408）將同步擴大投資台灣，啟動擴廠計畫，AI邏輯晶片及記憶體產能同步擴張，有利12吋矽晶圓長期需求。環球晶（6488）2日股價攻上漲停，收1,190元，創下波段新高，嘉晶（3016）大漲逾7%，收180.5元，創下歷史高，中美晶（5483）大漲逾4%，合晶（6182）漲逾3%。

AI對記憶體頻寬與容量需求持續提升，仰賴記憶體原廠加速擴產以化解供給瓶頸，美光擴建銅鑼、桃園、台南廠區，南亞科拍板進駐南科屏東園區，華邦電（2344）也在高雄擴產。記憶體產能擴張，有利12吋矽晶圓長期需求。

美光先前宣布與環球晶合作，簽訂長達十年的矽晶圓供貨長約，並提供環球晶5億美元的策略性資金支持。除了與美光簽訂的十年長約之外，環球晶強調有愈來愈多客戶與其洽談長約，且應用範圍從記憶體延伸至邏輯與特殊晶圓等。法人評估，2027年上半年預付款可望明顯回升。

環球晶董事長徐秀蘭先前估計，今年下半年與明年首季矽晶圓現貨價可望上漲，明年將迎來營收顯著提高的一年。法人指出，12吋矽晶圓產能利用率接近滿載，整體供需吃緊，尤其是先進製程用矽晶圓持續短缺，因此目前漲價動能正在形成，且依據各廠商表態顯示，5~10%並不足以充分反映生產成本的增加。

此外，環球晶也規劃在美國生產，位於德州謝爾曼市12吋新廠的第一期月產能約達30萬片，已完成多家客戶認證，並持續進行製程優化。第二期計畫位於同一棟建築，整個園區共規畫可容納六個期程。環球晶是目前唯一能在美國本土製造供應12吋先進製程應用產品的業者，只要晶圓代工廠於美國製造的量能愈大，等於潛在訂單合作空間愈大。

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