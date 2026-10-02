台股創下收盤新高 三大法人買超95億元

台股2日收在48,475.74點，上漲122.25點，漲幅0.25%，創下收盤新高，成交量8,981.74億元，三大法人買超95.57億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超26.22億元，投信買超49.1億元，自營商買超（合計）20.26億元，其中自營商（自行買賣）買超47.41億元，自營商（避險）賣超27.15億元。

台積電（2330）收2,500元，台光電（2383）上漲逾4%，智邦（2345）收復月線，上漲逾3%。ABF載板三雄續創新高，南電（8046）收1,460元，上漲逾2%，欣興（3037）衝上1,305元，大漲逾7%，景碩（3189）收1,050元，上漲近4%。臻鼎-KY（4958）也跟上補漲，股價亮燈漲停，收561元。

族群部分，被動元件、矽晶圓、CPO走強，華新科（2492）再拉漲停，收361.5元，千如（3236）、勤凱（4760）等也漲停，國巨*（2327）重新站上季線，上漲約4%。環球晶（6488）攻漲停，收1,190元，嘉晶（3016）創下新高，收180.5元，大漲逾7%。CPO概念股中聯亞（3081）、光聖（6442）、環宇-KY（4991）、IET-KY（4971）、穩懋（3105）、前鼎（4908）等都漲停，波若威大漲逾9%，全新上漲逾6%。

傳產股以塑化、化工股最強，台塑化（6505）站上百元大關，收100元，大漲逾6%，創4年多新高；台苯（1310）大漲逾6%，台化（1326）上漲逾5%，台達化（1309）漲逾4%。化工股則有六檔漲停，雙鍵（4764）、國精化（4722）、德淵（4720）、和益（1709）、日勝化（1735）、中華化（1727）都漲停。