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台股漲122點續創收盤新高　本週上漲451點週線連三紅

中央社／ 台北2日電

台股今天資金持續流向被動元件、記憶體及ABF載板族群，台積電等權值股今天拉回狹幅整理，終場台積電下跌10元、力守2500元整數關卡，台股上漲122.25點，收在48475.74點，續創收盤新高。

加權指數終場收在48475.74點，漲122.25點，漲幅0.25%，成交金額新台幣8981.74億元；週線收紅451.14點，連三週收紅。

主要權值股今天呈現拉回整理格局，台積電收盤力守2500元整數關卡，跌10元；聯發科收4950元，下跌30元，跌幅0.6%；台達電收1885元，跌20元，跌幅1.05%；鴻海收251點，跌3元，跌幅1.18%。

被動元件族群今天延續週四漲勢，華新科收在漲停價361.5元，國巨收626元、上揚3.99%；印刷電路板廠臻鼎-KY、泰鼎-KY攻上漲停板收在561元及48.15元，南電、景碩、欣興漲幅介於2.82%至7.41%。

面板雙虎轉型題材持續增溫，友達收40.45元，漲5.61%；群創收52.8元，上揚0.96%。

康和投顧資深經理呂晉維接受電訪表示，台股自17000多點漲到逾48000點，漲3萬多點只花了1年多時間，因此需要時間整理，但台股自7月修正以來，反彈已達跌幅一半，可謂強勢整理；不過若扣除台積電、金融股漲幅後，其實台股集中市場仍處於整理格局，與櫃買市場、美股費城半導體指數走勢相似。

呂晉維指出，美國期中選舉將近，影響美股表現，且美公債殖利率維持高檔，台股短線仍將受美股等因素牽動，呈現高檔整理格局。

台股 鴻海 台達電

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