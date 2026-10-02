台股收漲122點！多頭強攻被動元件、ABF 載板、矽光子及 CPO 族群

台股2日收盤上漲122.25點、漲幅0.25%，終場以48,475.74點作收，成交量8,982億元；台積電（2330）收盤價2,500元，下跌10元，跌幅0.4%。

台股多頭強攻被動元件、ABF載板、矽光子及CPO族群，華新科（2492）、臻鼎-KY（4958）、穩懋（3105）、立碁（8111）領軍漲停，帶動族群氣勢代鄧族群；今日權值股中，欣興（3037）、台光電（2383）、台塑化（6505）、臻鼎-KY、國巨*（2327）、南亞（1303）及致茂（2360）合計貢獻約160漲點。

今日成交金額大且走高為：國巨*、臻鼎-KY、友達（2409）、南電（8046）、欣興、華新科、合晶（6182）、台燿（6274）及環球晶（6488）；成交金額大且疲軟者則為：禾伸堂（3026）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、高力（8996）、健策（3653）、緯創（3231）、頎邦（6147）、光頡（3624）及雙鴻（3324）。

第一金投顧表示，大盤成交量萎縮，在指數逼近48,601點歷史盤中高點之際，短線追價量能稍嫌不足，若後續無法溫和補量，指數易於高檔轉入區間震盪換手。盤面資金呈現由短線爆量乖離的原物料回流具實質漲價底氣與拉貨動能的電子主線，確立健康良性的結構輪動。

投資人將觀察後續上市櫃公司9月營收以結算第3季實績，更聚焦台積電10月中旬法說會對先進製程資本支出的最新指引。在重大總經與法說全面攤牌前，外資期現貨洗盤震盪恐將加劇；整體持股水位穩健維持在六成左右，切忌於創高之際盲目擴張融資槓桿，並逢震盪果斷落實汰弱留強。