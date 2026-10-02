先進製程需求強勁 中華化飆漲停、台特化一度亮燈

中華化（1727）、台特化（4772）作為國內具先進製程化學品供應能力的業者，相關產品已陸續進入放量期，今日盤中吸引資金湧入。其中，中華化盤中以123元攻上漲停，成交量放大至3.5萬張以上；台特化也一度亮燈，惟盤中漲幅收斂至6.5%左右，成交量超過5,500張。

中華化第5條電子級硫酸產線今年第2季通過驗證，並正式導入先進製程，已開始較顯著貢獻營收。法人預估，先進製程硫酸占比預計今年年底達中個位數、明年有望提升至二至三成。

中華化也與台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）及台塑生醫合資成立「台塑中華先進化學公司」，借重台塑集團之硫磺原料供應能力，及麥寮廠區基礎設施、鄰近中南部半導體聚落的區位優勢，以加速擴產進程、分散風險。預計月產能1.1萬噸，並分兩期建置新產能，第一期完工日期約在2028年、第二期預估落在2029年。

台特化作為2奈米製程唯一矽乙烷供應商，近期同樣啟動擴產計劃。法人指出，台特化旗下矽乙烷產能利用率近九成，AHF現有產能則預計將於明年達到滿載。台特化表示，預計於明年第2季完成矽乙烷產能擴建工程、明年第3季上線服役；AHF產品則預計於明年第1季開始啟動產能擴充規劃設計，明年第2至第3季左右完工、年底上線服務。此外，台特化也加碼擴增產品鋼瓶容器採購，並於今年第4季開始執行相關採購作業。