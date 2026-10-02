台股第4季再拚一波！法人看高點再挑戰

展望第4季行情，法人認為，10月將是台股關鍵轉折點，指數經過前一波震盪整理後，有機會重新啟動上攻，預估10月大盤區間落在46,000至49,000點，後續仍有機會挑戰前波高點，操作上維持偏多思維，逢回可留意布局機會。

法人分析，美國貨幣政策、期中選舉及地緣政治等利空因素，多已在第3季震盪過程中逐步反映，市場避險情緒可望降溫。尤其美國期中選舉對金融市場的影響偏向短線，選舉結果出爐後，隨著不確定性消除，市場焦點可望重新回到企業獲利及景氣基本面。

值得注意的是，市場目前最關注的焦點仍是美國期中選舉。法人分析，從過去經驗來看，選舉前夕市場容易受到政策方向不明及投資人觀望影響，股市表現相對保守；不過，選舉結果出爐後，隨著不確定因素消除，市場往往重新回歸企業獲利與景氣循環等基本面。

儘管選舉結果可能引發短期波動，但影響時間通常有限，較難改變整體經濟與企業獲利趨勢。因此，選舉影響偏向短線事件，無須過度悲觀，第4季整體偏多格局料不致因此改變。

此外，聯準會目前雖維持偏鷹立場，但利率調整仍屬溫和，對資金面的緊縮衝擊相對有限，加上AI長期資本支出需求持續，仍為電子產業及台股基本面提供支撐。

進入第4季後，電子產業迎來出貨旺季，企業及法人也開始提前布局2027年獲利展望，預期台股企業獲利仍有雙位數成長空間。在基本面、旺季效應及AI資本支出支撐下，第4季台股行情仍具續航力，10月若能站穩46,000點之上，指數有機會向49,000點區間挑戰。