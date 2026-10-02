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AI高速光通訊族群點火！穩懋、聯亞、立碁亮燈 矽光子與CPO題材擴散

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股2日多空激戰，台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股震盪，部分資金轉向AI高速光通訊族群；其中，矽光子與CPO概念股同步受到市場關注。穩懋（3105）開盤不到10分鐘即亮燈漲停、鎖在591元，排隊買單超過8500張，聯亞（3081）、立碁（8111）盤中接力攻上漲停，波若威（3163）、光聖（6442）、聯鈞（3450）、富采（3714）、全新（2455）、訊芯-KY（6451）等同步走強。

穩懋成為盤面焦點，主要受惠AI高速光通訊需求升溫。法人分析，AI應用推升資料傳輸需求，隨AI叢集規模擴大，資料中心內的Scale-Out與跨資料中心Scale-Across互連需求增加；傳輸規格由800G、1.6T持續朝3.2T升級，銅線在高速、高頻寬及較長距離傳輸上的限制日益顯現，帶動光通訊技術升級需求。

穩懋近年的產品結構也持續轉變。公司經過2、3年調整，產品重心已從過去以手機為主，逐步轉向光通訊、太空通訊、國防及AI基礎建設，目前非手機應用占比已超過手機。穩懋1.6T接收端PD已於第2季末量產，下半年出貨逐月、逐季增加，光通訊成為近期主要成長動能；8月營收19.37億元、年增30.55%，前8月累計136.77億元、年增33.01%。

另一檔焦點聯亞，矽光子需求同樣強勁。聯亞前8月累計營收31.47億元、年增1.29倍；第2季EPS達4.62元，上半年稅後純益7.86億元、年增4.65倍，每股純益7.75元。公司表示，1.6T矽光子雷射晶片已進入大量量產階段，3.2T及更高速、高功率的矽光子晶片，則持續與全球Tier-1客戶合作開發與驗證。

展望後市，穩懋董事長陳進財表示，矽光子是AI產業未來重要發展路徑，相關技術仍有突破空間，但預期未來1、2年將逐步成為市場主流。

整體而言，AI資料中心擴建與高速互連規格升級，正推動光通訊由800G、1.6T朝更高速規格演進，也提高矽光子與CPO的重要性。不過，現階段市場仍應區分已量產出貨的光電元件、磊晶及光模組產品，以及仍處於研發或客戶驗證階段的CPO布局；今日族群強勢，除反映AI高速傳輸的長線需求，也呈現資金集中與題材擴散效應。

穩懋 CPO 光通訊

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