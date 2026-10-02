上市櫃9月營收大戲登場！AI供應鏈成最亮要角 法人喊買18檔概念股

上市櫃公司9月營收大戲登場，法人看好，人工智慧（AI）伺服器仍為電子下游系統及零組件產業亮點，組裝、ASIC、銅箔基板、印刷電路板、機殼、滑軌、散熱模組、半導體代工、高階封測等相關個股為現階段優先關注焦點。

根據投顧法人建議，目前包括台積電（2330）、聯電（2303）、日月光投控（3711）、矽格（6257）、精測（6510）、欣銓（3264）、力成（6239）、富世達（6805）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、瀚荃（8103）、台光電（2383）、信昌電（6173）、大立光（3008）、聯亞（3081）、全新（2455）、穩懋（3105）、中磊（5388）等標的，都維持買進投資評等。

法人分析，AI伺服器即將進入Vera Rubin平台量產階段，是否遭遇延宕或良率調整等變數，都使廠商未來一段時間營運表現不確定性提高。至於蘋果新機發表的鋪貨效應，則是有利於相關供應鏈營運動能。

在此一產業環境下，法人認為，半導體封裝測試、銅箔基板、被動元件、散熱元件及受惠半導體廠持續擴充產能的相關設備業者，較有機會營收繳出創高成績。

AI對於硬體的供需排擠效果持續在電子零組件產業間發酵，從記憶體、印刷電路板到被動元件、電源管理晶片，甚至可能延續到矽晶圓，相關廠商依序受惠AI需求推動，啟動漲價循環。

反觀消費電子、個人電腦、智慧手機等受到記憶體價格壓力影響，相關廠商未見明顯旺季效應，包括零組件、個人電腦周邊及消費性IC廠商營運表現相對疲弱。