國巨要重登富士山？股價一舉站上季線 華新科亮燈漲停

被動元件股2日續強，多檔攻上漲停，華新科（2492）帶量拉出第二根漲停板，衝上361.5元漲停鎖死，國巨*（2327）盤中也放量大漲近6%，突破季線大關。法人指出，AI伺服器電源功率持續升級，高容、高壓及大尺寸積層陶瓷電容（MLCC）需求增加，預計第4季被動元件供需缺口將持續擴大。

隨AI資料中心持續擴建，運算、電源及高速傳輸三大領域都需要大量MLCC。運算端方面，GPU與客製化晶片（ASIC）效能及功耗持續提升，需要更多高容、小型化MLCC協助穩定供電、因應瞬時電流變化；電源端則隨AI伺服器功率攀升及供電架構升級，帶動高耐壓、高容MLCC需求；網路端方面，800G、1.6T高速光通訊模組持續放量，也進一步推升相關MLCC用量。

外資預估，受到AI及資料中心需求高速成長的帶動，全球MLCC出貨金額將從2025年的146.7億美元，成長至2031年的444.5億美元，年複合成長率（CAGR）達20.3%。

法人表示，被動元件供給持續吃緊，新產能多須至2027年後才陸續開出，被動元件漲價潮將由通路逐步擴散至直接客戶，目前議價已陸續展開。

國巨*AI相關營收占比提升至16%以上，鉭質電容訂單出貨比達2.2，同時也受惠日韓大廠調整產品配置後的標準品訂單外溢，法人看好國巨受惠AI產品出貨增加、產能利用率提升及漲價效益，第3季、第4季營收續創新高。

華新科曾明燦先前表示，日、韓廠商將產能轉往高階AI規格，排擠手機、PC用MLCC供給，外溢訂單由台廠承接，訂單持續向上，第3、4季陸續與直接客戶議價，看待缺貨潮可能延續至2027年以後。