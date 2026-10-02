台股盤中翻紅　漲逾百點站上48400點

美股齊揚，費城半導體指數大漲1.59%，台股開高隨後走勢震盪，一度跌至48205.81點，在台積電盤中跌勢收斂影響下，台股也由黑翻紅，盤中漲逾百點，最高達48490.26點，站上48400點。

加權指數11時20分漲82.83點，達48436.32點，成交金額約新台幣6058億元。

台積電盤中跌15元至2495元，但隨後跌勢收斂，拚守住2500元；聯發科跌100元至4880元後跌勢收斂；台達電低點1880元，下挫25元；鴻海最低250.5元，跌3.5元。

在傳出美國將增派部隊與航空母艦前往中東，以及中國暫停油品出口後，市場憂心全球燃料短缺問題可能加劇，國際油價今天大漲。台塑化盤中高點103元，勁揚9.34%；台塑達69.6元，漲4.19%；南亞為261元，上揚逾2%；台化勁揚7.23%至72.6元。

上櫃電子通路商巨虹因現增案、私募案相繼破局，導致原本擬間接收購百略醫學的3000萬美元（約新台幣9.54億元）訂金將被賣方沒收，須於第3季財報認列相關損失，期末淨值恐轉為負數，甚至有下櫃疑慮。今天被列為全額交割股，盤中鎖住跌停21.80元。