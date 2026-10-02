快訊

半導體風雲／「讓我們先動工」南亞科選屏東這話埋伏筆

iPhone Duo免擔心摺痕！螢幕表層「可更換」 蘋果維修價格曝光超佛心

ChatGPT推新玩法！「虛擬試衣」功能超狂 實測短褲男變西裝穿搭超自然

聽新聞
0:00 / 0:00

台股盤中翻紅　漲逾百點站上48400點

中央社／ 台北2日電
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

美股齊揚，費城半導體指數大漲1.59%，台股開高隨後走勢震盪，一度跌至48205.81點，在台積電盤中跌勢收斂影響下，台股也由黑翻紅，盤中漲逾百點，最高達48490.26點，站上48400點。

加權指數11時20分漲82.83點，達48436.32點，成交金額約新台幣6058億元。

台積電盤中跌15元至2495元，但隨後跌勢收斂，拚守住2500元；聯發科跌100元至4880元後跌勢收斂；台達電低點1880元，下挫25元；鴻海最低250.5元，跌3.5元。

在傳出美國將增派部隊與航空母艦前往中東，以及中國暫停油品出口後，市場憂心全球燃料短缺問題可能加劇，國際油價今天大漲。台塑化盤中高點103元，勁揚9.34%；台塑達69.6元，漲4.19%；南亞為261元，上揚逾2%；台化勁揚7.23%至72.6元。

上櫃電子通路商巨虹因現增案、私募案相繼破局，導致原本擬間接收購百略醫學的3000萬美元（約新台幣9.54億元）訂金將被賣方沒收，須於第3季財報認列相關損失，期末淨值恐轉為負數，甚至有下櫃疑慮。今天被列為全額交割股，盤中鎖住跌停21.80元。

台股 費城半導體 美股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股開高37點多空激戰！台積電、聯發科領跌 台塑化帶頭抗空

台股飆新高 法人按讚Q4…今年來漲66%稱冠亞股

美債殖利率衝24年高點後回落…美股終場翻紅 油價破百美元

美國PCE數據出爐 台指期夜盤強震逾400點

相關新聞

國巨要重登富士山？股價一舉站上季線 華新科亮燈漲停

被動元件股2日續強，多檔攻上漲停，華新科（2492）帶量拉出第二根漲停板，衝上361.5元漲停鎖死，國巨*（2327）盤中也放量大漲近6%，突破季線大關。法人指出，AI伺服器電源功率持續升級，高容、高壓及大尺寸積層陶瓷電容（MLCC）需求增加，預計第4季被動元件供需缺口將持續擴大。

台股開高37點多空激戰！台積電、聯發科領跌 台塑化帶頭抗空

美股四大指數昨夜全面收高，費半勁揚1.59%，但台指期盤後下跌223點，台股2日開盤僅上漲37.16點、報48,390.65點，隨後在五大權值股僅日月光投控（3711）開高下，大盤指數迅速翻黑；台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）領跌，致茂（2360）、台光電（2383）、台塑化（6505）、智邦（2345）、臻鼎-KY（4958）、南亞科（2408）等逆勢抗空，多空在48,250至48,450點間拉鋸，友達（2409）、主動中信台灣收益（00406A）、FT臺灣永續高息（00961）等標的交投相對熱絡。

先進製程需求強勁 中華化飆漲停、台特化一度亮燈

中華化（1727）、台特化（4772）作為國內具先進製程化學品供應能力的業者，相關產品已陸續進入放量期，今日盤中吸引資金湧入。其中，中華化盤中以123元攻上漲停，成交量放大至3.5萬張以上；台特化也一度亮燈，惟盤中漲幅收斂至6.5%左右，成交量超過5,500張。

台股第4季再拚一波！法人看高點再挑戰

展望第4季行情，法人認為，10月將是台股關鍵轉折點，指數經過前一波震盪整理後，有機會重新啟動上攻，預估10月大盤區間落在46,000至49,000點，後續仍有機會挑戰前波高點，操作上維持偏多思維，逢回可留意布局機會。

AI高速光通訊族群點火！穩懋、聯亞、立碁亮燈 矽光子與CPO題材擴散

台股2日多空激戰，台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股震盪，部分資金轉向AI高速光通訊族群；其中，矽光子與CPO概念股同步受到市場關注。穩懋（3105）開盤不到10分鐘即亮燈漲停、鎖在591元，排隊買單超過8500張，聯亞（3081）、立碁（8111）盤中接力攻上漲停，波若威（3163）、光聖（6442）、聯鈞（3450）、富采（3714）、全新（2455）、訊芯-KY（6451）等同步走強。

上市櫃9月營收大戲登場！AI供應鏈成最亮要角 法人喊買18檔概念股

上市櫃公司9月營收大戲登場，法人看好，人工智慧（AI）伺服器仍為電子下游系統及零組件產業亮點，組裝、ASIC、銅箔基板、印刷電路板、機殼、滑軌、散熱模組、半導體代工、高階封測等相關個股為現階段優先關注焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。