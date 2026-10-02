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國泰證券美股交易再升級 盤前盤後服務搶先上線

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
「國泰證券App」正式推出美股盤前盤後交易服務，提供更完整的交易時段！投資人可於台灣時間下午4點開始交易至隔日凌晨5點30分（夏令時間），掌握更多美股交易機會。國泰證券／提供
「國泰證券App」正式推出美股盤前盤後交易服務，提供更完整的交易時段！投資人可於台灣時間下午4點開始交易至隔日凌晨5點30分（夏令時間），掌握更多美股交易機會。國泰證券／提供

隨著全球市場連動性日益提升，尤其近年台美AI供應鏈休戚相關，投資人對即時掌握國際市場行情的需求持續增加。國泰證券於「國泰證券App」正式推出美股盤前盤後交易服務，率先提供更完整的美股交易時段。

以夏令時間為例，投資人最早可於台灣時間下午4點開始交易，最晚可參與市場至隔日凌晨5點30分，交易時段涵蓋盤前、盤中及盤後。從台股收盤到美股收市，無縫掌握海內外投資契機，當企業財報、聯準會政策訊息或重要經濟數據發布時，投資人得以第一時間參與市場反應，更即時抓住全球市場機會。

據證券商公會統計，國泰證券7月複委託成交金額達3,076億元，市占率22.2%，位居市場第一；零售客戶市占率更達26.6%，展現海外投資業務強勁成長動能與市場領導地位。美股長期為台灣投資人布局海外的重要市場，但影響股價的重要訊息往往不只發生在一般交易時段。包括美國上市公司財報、聯準會政策訊息，以及非農就業、消費者物價指數（CPI）等關鍵經濟數據，都可能於盤前或盤後發布，並迅速反映於市場價格。

國泰證券App推出美股盤前盤後交易服務，首先，幫助投資人無縫接軌台美股交易時段，跨市場投資節奏不間斷。美股盤前交易時間自台灣時間下午4點至晚間9點30分（夏令時間），正好銜接台股收盤後時段；投資人可接續掌握美股盤前行情，讓跨市場投資策略更具彈性與靈活度。

其次，幫助投資人不錯過市場關鍵時刻。美國企業財報、聯準會政策動向，以及非農就業報告、消費者物價指數（CPI）等重要經濟數據，常於盤前或盤後發布並快速牽動市場走勢。

透過國泰證券美股盤前盤後交易服務，投資人在重大市場訊息發布後，便能與美國市場同步，即時參與，不錯過市場關鍵時刻。

最後，從報價、下單到帳務一條龍服務到位，升級美股交易體驗。除延伸交易時段外，國泰證券同步整合交易前、中、後體驗，免費提供美股即時報價，並支援線上開立複委託帳戶，可自由選擇台幣或外幣交易，更於個股報價、下單及帳務畫面清楚揭示交易盤別，降低不同交易時段可能產生的辨識門檻，讓盤前、盤中、盤後交易流程更加直覺清晰。

未來國泰證券將持續關注投資人需求，深化海外市場布局並優化數位交易體驗，從即時行情、交易工具到跨市場服務，打造一站式全球投資平台，讓投資人能透過國泰證券App一指掌握全球投資契機。

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