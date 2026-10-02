台股開高37點多空激戰！台積電、聯發科領跌 台塑化帶頭抗空

美股四大指數昨夜全面收高，費半勁揚1.59%，但台指期盤後下跌223點，台股2日開盤僅上漲37.16點、報48,390.65點，隨後在五大權值股僅日月光投控（3711）開高下，大盤指數迅速翻黑；台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）領跌，致茂（2360）、台光電（2383）、台塑化（6505）、智邦（2345）、臻鼎-KY（4958）、南亞科（2408）等逆勢抗空，多空在48,250至48,450點間拉鋸，友達（2409）、主動中信台灣收益（00406A）、FT臺灣永續高息（00961）等標的交投相對熱絡。

美債殖利率自多年高點回落，加上美光財報與展望優於預期、AI投資情緒升溫，帶動美股科技及半導體股走強，四大指數昨夜同步收紅，費半勁揚1.59%，帶動台股ADR全數收高，台積電ADR上漲0.66%；惟油價大漲及通膨疑慮仍限制美股漲勢。此外，台指期盤後下跌223點、收48,475點，台股今日開盤多空訊號仍顯分歧。

盤面上，五大權值股開盤漲跌互見，僅日月光投控開高至711元，其餘4檔全數開低。其中，台積電開低5元、報2,505元，聯發科跌至4,950元，台達電（2308）開低至1,895元，鴻海（2317）則開低報253元。

類股方面，油電燃氣、化工、其他電子、塑膠、通信網路等漲幅居前，生醫、電機、食品、半導體等相對疲弱。

回顧台股1日表現，集中市場指數拉尾上漲413.36點、收48353.49點，成交值收斂至8,388.73億元。三大法人買超294.62億元，其中，外資買超219.37億元，投信買超58.65億元，自營商買超（合計）16.59億元。

法人指出，台股技術面維持強勢，均線多頭排列，KD、RSI向上，惟量能仍是後續攻高關鍵；隨9月營收及AI供應鏈法說行情接棒，10月可留意台積電、大立光（3008）等法說，以及半導體設備、PCB、光傳輸、散熱、連接器等AI族群。