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費半勁揚台積電ADR漲 法人：台股若量能放大有助上攻
美股主要指數1日多收小紅，費城半導體指數勁揚1.59%，台積電ADR漲0.66%。法人表示，台股昨天收盤創下48353點新高，均線維持多頭排列格局，後續若成交量能放大，將有助台股持續向上攻。
美國股市主要指數在10月的首個交易日小幅收高，主因美國公債殖利率自逾20年高點回落。道瓊工業指數上漲20.51點或0.04%，收報50926.56點；標普500指數上揚14.91點或0.19%，收在7666.45點；那斯達克指數上漲10.54點或0.04%，收26871.60點；費城半導體指數勁揚200.38點或1.59%，收12829.00點。
台股1日終場上漲413.36點，收48353.49點，創收盤新高。
產業訊息方面，台灣美光1日表示，2027年、2028年記憶體供應市況將比今年更加吃緊，2027年大部分高頻寬記憶體（HBM）產量取得供應協議，且價格比今年好，另外HBM4量產進展順利。
上緯控股1日宣布旗下子公司上緯綠金能與艾若颯航太聯合參展「台中AI應用暨智慧製造展」，展示範疇橫跨再生原料、無人機結構件至智慧飛控核心模組，展現集團於綠色循環與高值化終端應用的跨域整合實力。
國科會科學園區審議會1日通過13件投資案，投資總額約新台幣512.19億元。其中，南亞科屏東分公司將設立於南部科學園區屏東園區，投資金額未公開。
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