快訊

上學驚魂！康橋幼兒園娃娃車陷大火 老師及10幼童急逃生

新北決戰3大票區！130萬票左右戰局 看10年來藍綠選舉板塊變化

Google推「Gboard咕嚕咕嚕」鍵盤！輸送帶轉動打字 雙手免動還能做美甲

聽新聞
0:00 / 0:00

費半勁揚台積電ADR漲　法人：台股若量能放大有助上攻

中央社／ 台北2日電

美股主要指數1日多收小紅，費城半導體指數勁揚1.59%，台積電ADR漲0.66%。法人表示，台股昨天收盤創下48353點新高，均線維持多頭排列格局，後續若成交量能放大，將有助台股持續向上攻。

美國股市主要指數在10月的首個交易日小幅收高，主因美國公債殖利率自逾20年高點回落。道瓊工業指數上漲20.51點或0.04%，收報50926.56點；標普500指數上揚14.91點或0.19%，收在7666.45點；那斯達克指數上漲10.54點或0.04%，收26871.60點；費城半導體指數勁揚200.38點或1.59%，收12829.00點。

台股1日終場上漲413.36點，收48353.49點，創收盤新高。

產業訊息方面，台灣美光1日表示，2027年、2028年記憶體供應市況將比今年更加吃緊，2027年大部分高頻寬記憶體（HBM）產量取得供應協議，且價格比今年好，另外HBM4量產進展順利。

上緯控股1日宣布旗下子公司上緯綠金能與艾若颯航太聯合參展「台中AI應用暨智慧製造展」，展示範疇橫跨再生原料、無人機結構件至智慧飛控核心模組，展現集團於綠色循環與高值化終端應用的跨域整合實力。

國科會科學園區審議會1日通過13件投資案，投資總額約新台幣512.19億元。其中，南亞科屏東分公司將設立於南部科學園區屏東園區，投資金額未公開。

ADR 台積電ADR 法人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美債殖利率回落 美股收小紅

台積電ADR漲0.7% 台指期跌223點

台積電ADR跌0.2% 台指期跌32點

通膨低於預期 美股尾盤卻變臉！美債殖利率攀高「那指獨紅」

相關新聞

台股開高37點多空激戰！台積電、聯發科領跌 台塑化帶頭抗空

美股四大指數昨夜全面收高，費半勁揚1.59%，但台指期盤後下跌223點，台股2日開盤僅上漲37.16點、報48,390.65點，隨後在五大權值股僅日月光投控（3711）開高下，大盤指數迅速翻黑；台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）領跌，致茂（2360）、台光電（2383）、台塑化（6505）、智邦（2345）、臻鼎-KY（4958）、南亞科（2408）等逆勢抗空，多空在48,250至48,450點間拉鋸，友達（2409）、主動中信台灣收益（00406A）、FT臺灣永續高息（00961）等標的交投相對熱絡。

台股飆新高 法人按讚Q4…今年來漲66%稱冠亞股

台積電法說行情起跑，昨（1）日領漲大盤，推升台股10月開門紅，上漲413點收48,353點，創收盤歷史新高。法人普遍看好第4季的多頭行情，認為即使第4季面臨多空因素交雜，但基本面強勁，仍有望震盪上行挑戰歷史高點。

12檔漲價概念股 強勢演出

台股昨（1）日延續震盪偏多走勢，站回48,000點整數關卡，盤面資金輪流點火，其中，國巨*（2327）、晶技等「漲價概念股」強勢演出，吸引短多追價，法人預期後市仍具漲升空間，建議審慎靈活操作，持股汰弱留強。

費半勁揚台積電ADR漲　法人：台股若量能放大有助上攻

美股主要指數1日多收小紅，費城半導體指數勁揚1.59%，台積電ADR漲0.66%。法人表示，台股昨天收盤創下48353點...

永豐金證券攜《國家地理》辦野生動物路跑 新戶開戶送5.5K報名資格

路跑能為野生動物多跑一程！《國家地理》雜誌將於2026年12月13日在新北市大都會公園二重疏洪運動公園舉辦「野生動物路跑 Run for Wildlife」。永豐金證券響應活動，推出限時開戶回饋880元報名費折抵，串聯運動生活、生態保育與金融數位體驗，邀請更多投資人加入。

開戶數創高 30歲以下大增

臺灣證券交易所昨（1）日公布9月投資人開戶年齡分布統計，台股累計總開戶人數達1,476.3萬人，單月增加6.5萬人，續創歷史新高。而9月開戶動能集中於年輕世代，30歲以下新開戶數達4.1萬人，占單月整體新開戶數六成三。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。