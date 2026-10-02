永豐金證券攜《國家地理》辦野生動物路跑 新戶開戶送5.5K報名資格

路跑能為野生動物多跑一程！《國家地理》雜誌將於2026年12月13日在新北市大都會公園二重疏洪運動公園舉辦「野生動物路跑 Run for Wildlife」。永豐金證券響應活動，推出限時開戶回饋880元報名費折抵，串聯運動生活、生態保育與金融數位體驗，邀請更多投資人加入。

運動部統計，2025年健走與慢跑為國人前兩大熱愛項目，占比達76.8%。永豐金證券表示，金融服務與民眾日常生活連結持續深化，這次攜手《國家地理》雜誌，希望透過全民熟悉路跑活動，從運動新場景參與永續行動，讓民眾認識生物多樣性，了解環境保育重要性。

2026年10月1日至10月29日止，只要透過活動官網指定連結完成永豐金證券線上開戶，即可獲得價值880元的「野生動物路跑 Run for Wildlife」報名折扣序號，限量500組，送完為止。報名折扣序號可折抵報名費，等同免費參與5.5K自在樂跑組，跑者更可獲得紀念跑衣、多功能織帶與完賽獎牌等多樣贈品。

「野生動物路跑 Run for Wildlife」邁入第11屆，累積逾4.1萬名跑者響應，是國內代表性的保育路跑活動，2026年特別將臺灣特有種「臺灣山椒魚」列為年度關注生物。這種嬌小特有種具有獨特的生態特徵，生活於臺灣高山溪流環境，也反映出高山生態環境的重要性。永豐金證券希望跑者的每一步，都能轉化為保護自然環境的具體力量，本屆賽事主辦單位將把部分收益捐贈予「美國國家地理學會」，支持臺灣及世界各地優秀的探險、研究計畫及野生動物保育行動。

野生動物保育與國人生活息息相關。永豐金證券守護棲地並關心生物多樣性，以多元化綠色行動，落實「永豐生活」永續承諾。包括推出潮間帶生物多樣性的體驗課程，以及智慧漁場探索的親子永續教育活動，並舉辦淨灘活動。9月更響應金管會推動「深化社會信任與回饋」行動，成為六家領航證券商之一，承諾將發展成果回饋社會，由附加性作為提升至經營核心策略，邁向「以金融成就美好生活」企業永續願景。