台股加權指數昨（1）日收在48,353創歷史新高，多頭指標千金股成員雖未創新高，但也增加景碩（3189）、中砂、倍利科等三檔至53檔，其中，景碩、中砂為首度站上千元。另外，大量昨漲停收在975元創歷史新高，在目前盤面上最具準千金相。

大盤創下歷史新高，昨日收盤價創歷史新高的千金股包括台積電、南電、欣興、景碩及中砂。股王信驊終止連四黑，昨日股價上漲1.5%，收在19,040元，在超高價股中表現最佳，但離歷史新高20,905元仍有近9%的差距。

另外，大立光將在8日舉行法說，股價也上演法說會行情，昨日大漲4.3%，收在6,205元，並帶動相關族群上揚。大立光受惠於蘋果旺季，並跨入共同封裝光學（CPO）市場，外資法人調高目標價。

至於其他族群的指標股，智邦大漲7%、南電漲5.9%、欣興漲3.4%、環球晶漲4.8%、奇鋐漲2.1%、聯發科漲1.2%、漢測漲1.1%，股價表現都優於大盤。