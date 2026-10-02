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千金股增至53檔

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股加權指數昨（1）日收在48,353創歷史新高，多頭指標千金股成員雖未創新高，但也增加景碩（3189）、中砂、倍利科等三檔至53檔，其中，景碩、中砂為首度站上千元。另外，大量昨漲停收在975元創歷史新高，在目前盤面上最具準千金相。

大盤創下歷史新高，昨日收盤價創歷史新高的千金股包括台積電、南電、欣興、景碩及中砂。股王信驊終止連四黑，昨日股價上漲1.5%，收在19,040元，在超高價股中表現最佳，但離歷史新高20,905元仍有近9%的差距。

另外，大立光將在8日舉行法說，股價也上演法說會行情，昨日大漲4.3%，收在6,205元，並帶動相關族群上揚。大立光受惠於蘋果旺季，並跨入共同封裝光學（CPO）市場，外資法人調高目標價。

至於其他族群的指標股，智邦大漲7%、南電漲5.9%、欣興漲3.4%、環球晶漲4.8%、奇鋐漲2.1%、聯發科漲1.2%、漢測漲1.1%，股價表現都優於大盤。

千金股 千金 景碩

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12檔漲價概念股 強勢演出

台股昨（1）日延續震盪偏多走勢，站回48,000點整數關卡，盤面資金輪流點火，其中，國巨*（2327）、晶技等「漲價概念股」強勢演出，吸引短多追價，法人預期後市仍具漲升空間，建議審慎靈活操作，持股汰弱留強。

開戶數創高 30歲以下大增

臺灣證券交易所昨（1）日公布9月投資人開戶年齡分布統計，台股累計總開戶人數達1,476.3萬人，單月增加6.5萬人，續創歷史新高。而9月開戶動能集中於年輕世代，30歲以下新開戶數達4.1萬人，占單月整體新開戶數六成三。

千金股增至53檔

台股加權指數昨（1）日收在48,353創歷史新高，多頭指標千金股成員雖未創新高，但也增加景碩、中砂、倍利科等三檔至53檔，其中，景碩、中砂為首度站上千元。另外，大量昨漲停收在975元創歷史新高，在目前盤面上最具準千金相。

千元高價股 股期掛單更有彈性

千元高價股的股票期貨掛單更有彈性了。金管會昨（1）日表示，7月6日起，1,000元到未滿2,500元的股票期貨，從原本5元一跳改為1元一跳，投資人可用更細價格掛單，有助縮小買賣價差、提高撮合效率。

就市論勢／ASIC、先進製程 可留意

台股近期受到美國利率政策走向、長天期公債殖利率、地緣政治以及美國期中選舉變化影響，短線可能維持高檔震盪。台灣出口及AI供應鏈需求仍具支撐，對台股後市維持審慎樂觀看法。

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