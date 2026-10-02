開戶數創高 30歲以下大增

臺灣證券交易所昨（1）日公布9月投資人開戶年齡分布統計，台股累計總開戶人數達1,476.3萬人，單月增加6.5萬人，續創歷史新高。而9月開戶動能集中於年輕世代，30歲以下新開戶數達4.1萬人，占單月整體新開戶數六成三。

進一步觀察各年齡層消長，9月新增人數最多的族群為0至19歲，單月大增2.1萬人，推升累計開戶數至89萬人，占整體比重達6.03%；再來是20至30歲族群，單月增加1.9萬人，累計達193萬人，占比升至13.07%。合計30歲以下累計總開戶數約282.1萬人，占全市場比重攀升至19.1%。

中高齡族群開戶數亦同步維持增長，31至40歲增加8,794人至239.1萬人；41至50歲增加7,694人至273.5萬人；51至60歲增加4,731人至241.6萬人；61歲以上增加1,538人至428萬人。儘管高齡族群增速放緩，但61歲以上開戶占比仍達28.99%，人數穩居全市場各年齡層之冠，連同41至60歲族群，合計占整體開戶近64%，依舊是台股資金的基本盤主力。

在性別結構方面，9月女性開戶數為761.2萬人，高於男性703.1萬人。細看年齡層可見，30歲以下族群呈現「男多於女」，0至19歲男性開戶數領先女性約3.7萬人，20至30歲男性亦多於女性約2.4萬人；31歲以上則全數呈現女性多於男性。