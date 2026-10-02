台股飆新高 法人按讚Q4…今年來漲66%稱冠亞股

台積電（2330）法說行情起跑，昨（1）日領漲大盤，推升台股10月開門紅，上漲413點收48,353點，創收盤歷史新高。法人普遍看好第4季的多頭行情，認為即使第4季面臨多空因素交雜，但基本面強勁，仍有望震盪上行挑戰歷史高點。

加權指數昨日走勢戲劇性，開高後一度翻黑，後在科技權值股推升下，終場上漲413點，收在48,353點當日最高點，一舉改寫收盤新高，市值158.1兆元亦創高，並將今年來漲幅進一步推升到66.9%，高居亞股第一，擊敗韓股的65.4%漲幅。台股盤中歷史高點為9月22日寫下48,601點，法人看好台股後市將改寫新高。

近十日加權指數及台積電走勢

在全球主要股市指數中，台股加權指數今年來的表現僅次於費城半導體指數的78.2%漲幅。不過，台股領先費半指數、也領先韓股創歷史新高，費半指數離歷史高點仍有13.7%的差距，韓股則有24.9%的差距。

「權王」台積電15日將舉行法說，暖身行情成為台股昨日逆轉勝主要推手，其股價開高走高，終場漲30元，收在2,510元，平6月22日歷史收盤最高價位；盤中歷史高價為6月23日的2,535元。

盤面上，電子股一枝獨秀，電子類股指數漲1.2%，跑贏大盤的0.8%；族群則以被動元件動能復甦最受矚目，因日本被動元件大廠股價勁揚，激勵國巨*收漲停。不過，金融類股指數跌0.8%；傳產族群也是普遍收黑。

三大法人昨同步站在買方，合計買超294.6億元。其中，外資買超219.3億元，連二買，但在台指期未平倉淨空單增加1,403口至79,554口；投信買超58.6億元，連三買；自營商買超16.5億元，連二買。

相較於第2季台股的價量俱揚激情演出，第3季以來的反彈碎步前進，昨日大盤成交金額縮水5.1%到8,740億元，也低於9月的每日平均金額8,811億元。統計顯示，大盤在6月的日均量創1.38兆元的高峰，7月的日均量仍有1.04兆元，但8月及9月都不到兆元。

展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清看法，日成交量最好能放大到兆元，才有利續創新高。