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台股飆新高 法人按讚Q4…今年來漲66%稱冠亞股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台積電（2330）法說行情起跑，昨（1）日領漲大盤，推升台股10月開門紅，上漲413點收48,353點，創收盤歷史新高。法人普遍看好第4季的多頭行情，認為即使第4季面臨多空因素交雜，但基本面強勁，仍有望震盪上行挑戰歷史高點。

加權指數昨日走勢戲劇性，開高後一度翻黑，後在科技權值股推升下，終場上漲413點，收在48,353點當日最高點，一舉改寫收盤新高，市值158.1兆元亦創高，並將今年來漲幅進一步推升到66.9%，高居亞股第一，擊敗韓股的65.4%漲幅。台股盤中歷史高點為9月22日寫下48,601點，法人看好台股後市將改寫新高。

近十日加權指數及台積電走勢
近十日加權指數及台積電走勢

在全球主要股市指數中，台股加權指數今年來的表現僅次於費城半導體指數的78.2%漲幅。不過，台股領先費半指數、也領先韓股創歷史新高，費半指數離歷史高點仍有13.7%的差距，韓股則有24.9%的差距。

「權王」台積電15日將舉行法說，暖身行情成為台股昨日逆轉勝主要推手，其股價開高走高，終場漲30元，收在2,510元，平6月22日歷史收盤最高價位；盤中歷史高價為6月23日的2,535元。

盤面上，電子股一枝獨秀，電子類股指數漲1.2%，跑贏大盤的0.8%；族群則以被動元件動能復甦最受矚目，因日本被動元件大廠股價勁揚，激勵國巨*收漲停。不過，金融類股指數跌0.8%；傳產族群也是普遍收黑。

三大法人昨同步站在買方，合計買超294.6億元。其中，外資買超219.3億元，連二買，但在台指期未平倉淨空單增加1,403口至79,554口；投信買超58.6億元，連三買；自營商買超16.5億元，連二買。

相較於第2季台股的價量俱揚激情演出，第3季以來的反彈碎步前進，昨日大盤成交金額縮水5.1%到8,740億元，也低於9月的每日平均金額8,811億元。統計顯示，大盤在6月的日均量創1.38兆元的高峰，7月的日均量仍有1.04兆元，但8月及9月都不到兆元。

展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清看法，日成交量最好能放大到兆元，才有利續創新高。

台股 法人 加權指數

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12檔漲價概念股 強勢演出

台股昨（1）日延續震盪偏多走勢，站回48,000點整數關卡，盤面資金輪流點火，其中，國巨*（2327）、晶技等「漲價概念股」強勢演出，吸引短多追價，法人預期後市仍具漲升空間，建議審慎靈活操作，持股汰弱留強。

開戶數創高 30歲以下大增

臺灣證券交易所昨（1）日公布9月投資人開戶年齡分布統計，台股累計總開戶人數達1,476.3萬人，單月增加6.5萬人，續創歷史新高。而9月開戶動能集中於年輕世代，30歲以下新開戶數達4.1萬人，占單月整體新開戶數六成三。

千金股增至53檔

台股加權指數昨（1）日收在48,353創歷史新高，多頭指標千金股成員雖未創新高，但也增加景碩、中砂、倍利科等三檔至53檔，其中，景碩、中砂為首度站上千元。另外，大量昨漲停收在975元創歷史新高，在目前盤面上最具準千金相。

千元高價股 股期掛單更有彈性

千元高價股的股票期貨掛單更有彈性了。金管會昨（1）日表示，7月6日起，1,000元到未滿2,500元的股票期貨，從原本5元一跳改為1元一跳，投資人可用更細價格掛單，有助縮小買賣價差、提高撮合效率。

就市論勢／ASIC、先進製程 可留意

台股近期受到美國利率政策走向、長天期公債殖利率、地緣政治以及美國期中選舉變化影響，短線可能維持高檔震盪。台灣出口及AI供應鏈需求仍具支撐，對台股後市維持審慎樂觀看法。

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