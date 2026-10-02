就市論勢／ASIC、先進製程 可留意

盤勢分析

台股近期受到美國利率政策走向、長天期公債殖利率、地緣政治以及美國期中選舉變化影響，短線可能維持高檔震盪。台灣出口及AI供應鏈需求仍具支撐，對台股後市維持審慎樂觀看法。

從產業面觀察，市場預估2026年、2027年美國科技股獲利皆有望締造雙位數成長，將對股市長線走勢帶來實質支撐。因此，即使在較高利率環境下，具備獲利成長及訂單能見度的企業，仍有機會獲得資金關注。有鑑全球雲端服務供應商持續投入AI基礎建設，帶動運算晶片、伺服器及相關零組件需求，台灣供應鏈方面可持續留意ASIC、先進製程與封裝及相關零組件的發展。

投資建議

操作維持選股不選市，以具備獲利成長性與訂單能見度的科技股為布局重點，建議可持續關注AI伺服器與ASIC相關供應鏈，以及受惠材料升級的PCB、CCL、散熱、先進製程與封裝族群；若市場因總經或消息面波動而修正，可留意基本面未變、評價回到合理區間的逢低布局機會。