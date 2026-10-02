12檔漲價概念股 強勢演出

台股昨（1）日延續震盪偏多走勢，站回48,000點整數關卡，盤面資金輪流點火，其中，國巨*（2327）、晶技等「漲價概念股」強勢演出，吸引短多追價，法人預期後市仍具漲升空間，建議審慎靈活操作，持股汰弱留強。

美國8月個人消費支出物價指數（PCE）年增3.4%，低於預期，市場解讀通膨出現緩解跡象，押注10月升息機率降至38.2%，但長天期美債殖利率持續走揚，壓抑多頭情緒，美股四大指數漲跌互見，台股昨日呈現「價漲量縮」格局，連二紅。

隨季底再平衡效應告一段落，市場買盤回補獲利動能佳的「漲價概念股」，騰輝電子-KY、國巨*、華新科、德微、禾伸堂、南電、環球晶、景碩、晶技、欣興、強茂、聯茂等，單日漲幅達3.0%至9.8%間，主要分布於被動元件、功率元件、ABF載板、銅箔基板等族群。

受惠人工智慧（AI）伺服器、高速運算（HPC）對積層陶瓷電容、電感及固態電容需求增加，日本電子資訊技術產業協會（JEITA）公布被動元件出貨金額成長逾25%，激勵多頭進場點火，國巨*昨日挾量攻頂收602元，華新科、禾伸堂同步強漲。

功率元件隨AI機櫃需求持續熱絡及全球去中化轉單效應，英飛凌、安森美、意法半導體等國際大廠接連調漲價格，台廠亦傳出10月迎來新一波漲價潮，德微昨日股價漲8.7%收359元，改寫本波反彈以來新高。

展望後市，大型本國投顧分析，長天期美債殖利率攀升，對科技股評價帶來重估壓力，加上美、台利差擴大，需提防外資擴大調節引發的連鎖效應，基於台股短中期KD指標醞釀背離及融資水位再度回到相對高點，操作切忌過度追價，以短打因應為主。