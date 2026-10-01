證交所：近一年執行庫藏股129件、12件執行率低於50%

台灣證券交易所表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「彙總報表」→「股權變動/證券發行」→「有價證券」→「國內有價證券」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。

證交所表示，自114年10月01日起至115年09月30日止上市公司執行買回庫藏股計有129件(92家公司)，已期限屆滿或執行完畢或終止執行之件數計有116件。前開期間買回庫藏股執行率達100%者計有66件；買回庫藏股執行率低於50%者計有12件。

證交所表示，上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。