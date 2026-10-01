被動元件重新起飛？一個月來單日買超最多 外資大買國巨逾2.3萬張

台股1日收在最高點48,353.49點，重新站上4萬8千點，上漲413.36點，漲幅0.86%，成交量8,374.31億元，外資買超219.37億元，統計外資買賣超個股，外資買超被動元件國巨*（2327）、華新科（2492），也買超緯創（3231）、聯電（2303）、華邦電（2344）等。

台股今日早盤一度有氣無力，甚至翻黑，但午盤後買盤湧進，終場收在最高點，台積電（2330）收最高2,510元，智邦（2345）跌深反彈大漲7%，收1,900元，聯電也收在最高點161.5元，漲幅逾4%。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超219.37億元，投信買超56.56億元，自營商買超（合計）16.58億元，其中自營商（自行買賣）買超32.37億元，自營商（避險）賣超15.78億元。

外資買超前十名分別是主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、緯創、主動復華全球50（00409A）、聯電、國巨、主動復華未來50（00991A）、復華富時不動產（00712）、華邦電、華新科。值得注意的是外資買超前十中有兩檔是被動元件，且國巨同獲三大法人買超。

AI伺服器電源功率持續升級，帶動高容、高壓及大尺寸積層陶瓷電容（MLCC）需求，國巨產品線涵蓋MLCC、鉭質電容、電阻及電感，為本輪AI需求升溫與產能外溢的主要台股受惠者。

法人說明，國巨第2季AI相關營收占比提升至16%以上，其中MLCC與電阻成長幅度領先，鉭質電容營收季增14.1%，訂單出貨比達2.2，反映客戶備貨需求強勁，隨NVIDIA架構仍採12V供電，鉭質電容需求可望延續。