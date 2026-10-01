快訊

不想擠辦公室？她棄律師夢挑戰1行業 年收飆2百萬：一開始什麼都不懂

金馬63／2026金馬獎入圍名單今揭曉 公布結果持續更新

足球／C羅與葡萄牙鬧翻？足協追到機場留不住 本人發文：我會說出真相

聽新聞
0:00 / 0:00

被動元件重新起飛？一個月來單日買超最多 外資大買國巨逾2.3萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股1日收在最高點48,353.49點，重新站上4萬8千點，上漲413.36點，漲幅0.86%，成交量8,374.31億元，外資買超219.37億元。 聯合報系資料照
台股1日收在最高點48,353.49點，重新站上4萬8千點，上漲413.36點，漲幅0.86%，成交量8,374.31億元，外資買超219.37億元。 聯合報系資料照

台股1日收在最高點48,353.49點，重新站上4萬8千點，上漲413.36點，漲幅0.86%，成交量8,374.31億元，外資買超219.37億元，統計外資買賣超個股，外資買超被動元件國巨*（2327）、華新科（2492），也買超緯創（3231）、聯電（2303）、華邦電（2344）等。

台股今日早盤一度有氣無力，甚至翻黑，但午盤後買盤湧進，終場收在最高點，台積電（2330）收最高2,510元，智邦（2345）跌深反彈大漲7%，收1,900元，聯電也收在最高點161.5元，漲幅逾4%。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超219.37億元，投信買超56.56億元，自營商買超（合計）16.58億元，其中自營商（自行買賣）買超32.37億元，自營商（避險）賣超15.78億元。

外資買超前十名分別是主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、緯創、主動復華全球50（00409A）、聯電、國巨、主動復華未來50（00991A）、復華富時不動產（00712）、華邦電、華新科。值得注意的是外資買超前十中有兩檔是被動元件，且國巨同獲三大法人買超。

AI伺服器電源功率持續升級，帶動高容、高壓及大尺寸積層陶瓷電容（MLCC）需求，國巨產品線涵蓋MLCC、鉭質電容、電阻及電感，為本輪AI需求升溫與產能外溢的主要台股受惠者。

法人說明，國巨第2季AI相關營收占比提升至16%以上，其中MLCC與電阻成長幅度領先，鉭質電容營收季增14.1%，訂單出貨比達2.2，反映客戶備貨需求強勁，隨NVIDIA架構仍採12V供電，鉭質電容需求可望延續。

國巨 被動元件 外資

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

光輝十月！台股衝上4萬8千點 三大法人買超292.52億元

外資賣超632億元 賣超這檔ETF最多、單日狂賣6.8萬張

台股第4季誰領漲？被動元件率先發動 五檔攻漲停

上周三大法人買超ETF前十大 七檔主動式、第一名飆到114.9萬張

相關新聞

光輝十月！台股衝上4萬8千點 三大法人買超292.52億元

台股1日收在最高點48,353.49點，重新站上4萬8千點，上漲413.36點，漲幅0.86%，成交量8,374.31億元，三大法人買超292.52億元。

10月開局紅、台股收盤上漲413點再創收盤新高 台積電走揚30元

台股今（1）日收盤上漲413.36點、漲幅0.86%，終場以48,353.49點作收，再創收盤指數新高點，成交量8,374億元；台積電（2330）收盤價2,510元，上漲30元，漲幅1.21%。

盛達資金貸與金額逾淨值2% 延遲重訊遭證交所開罰

台灣證券交易所表示，針對盛達（3027）違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

被動元件重新起飛？一個月來單日買超最多 外資大買國巨逾2.3萬張

台股1日收在最高點48,353.49點，重新站上4萬8千點，上漲413.36點，漲幅0.86%，成交量8,374.31億元，外資買超219.37億元，統計外資買賣超個股，外資買超被動元件國巨*（2327）、華新科（2492），也買超緯創（3231）、聯電（2303）、華邦電（2344）等。

台股9月開戶數衝破1,476萬續創高 30歲以下年輕族群單月增逾4.1萬人

臺灣證券交易所公布9月投資人開戶年齡分布統計，台股累計總開戶人數達1,476萬3,301人，相較8月的1,469萬8,250人，單月增加6萬5,051人，續創歷史新高紀錄。值得注意的是，9月開戶增長動能高度集中於年輕世代，30歲以下新開戶數合計突破4.1萬人，占單月整體新增開戶數高達63.4％，顯示股市投資年輕化、扎根化趨勢顯著。

證交所攜手AAMA舉辦主題分享會 助新創企業掌握創新板上市契機

台灣證券交易所於9月29日攜手創業者共創平台(AAMA)舉辦主題分享會，邀集AAMA各期學員企業共襄盛舉，吸引17家企業、近23位企業代表參與，產業涵蓋人工智慧、醫療生技、數位雲端及資訊服務等多元領域。本次活動聚焦台灣創新板(tib-創)制度特色與上市優勢，透過制度介紹、企業實務經驗分享及交流問答，協助新創企業深入了解台灣資本市場，掌握邁向資本市場的多元途徑，為未來成長及籌資規劃預作準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。