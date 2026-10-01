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台股9月開戶數衝破1,476萬續創高 30歲以下年輕族群單月增逾4.1萬人

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所公布9月投資人開戶年齡分布統計，台股累計總開戶人數達1,476萬3,301人，相較8月的1,469萬8,250人，單月增加6萬5,051人，續創歷史新高紀錄。 本報系資料照片
臺灣證券交易所公布9月投資人開戶年齡分布統計，台股累計總開戶人數達1,476萬3,301人，相較8月的1,469萬8,250人，單月增加6萬5,051人，續創歷史新高紀錄。 本報系資料照片

臺灣證券交易所公布9月投資人開戶年齡分布統計，台股累計總開戶人數達1,476萬3,301人，相較8月的1,469萬8,250人，單月增加6萬5,051人，續創歷史新高紀錄。值得注意的是，9月開戶增長動能高度集中於年輕世代，30歲以下新開戶數合計突破4.1萬人，占單月整體新增開戶數高達63.4％，顯示股市投資年輕化、扎根化趨勢顯著。

進一步觀察各年齡層消長，9月新增人數最多的族群為「0～19歲」，單月大增2萬1,990人，累計開戶數來到89萬0,878人，占整體比重突破6％關卡至6.03％。新增人數居次的「20～30歲」族群，單月亦增加1萬9,268人，累計達193萬0,164人，占比升至13.07％。兩大年輕族群單月合計新增4萬1,258人，累計總開戶數約282.1萬人，占全市場比重已攀升至19.1％，成為推升開戶數續揚的最大引擎。

成熟與中高齡族群開戶數亦同步維持增長，但增速相對平緩。其中，「31～40 歲」增加8,794人至239萬1,802人；「41～50 歲」增加7,694人至273萬5,662人；「51～60 歲」增加4,731人至241萬6,000人；「61 歲以上」增加1,538人至428萬人。儘管高齡族群增速放緩，但61歲以上開戶占比仍達28.99％，人數穩居全市場各年齡層之冠，連同41至60歲的中壯年族群，合計占整體開戶近64％，依舊是台股資金的基本盤主力。

在性別結構方面，9月全體女性開戶數為761萬2,676人，高於男性的703萬1,830人。不過細看年齡層可見，30歲以下族群呈現「男多於女」，0～19歲男性開戶數領先女性約3.7萬人，20～30歲男性亦多於女性約2.4萬人；31歲以上則全數呈現女性多於男性。法人指出，近年盤中零股交易便利以及ETF定期定額投資蔚為風潮，不僅吸引青年族群提早進場，也推升父母替未成年子女開戶做長期理財規劃的需求，造就新一波年輕化開戶熱潮。

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