外資喊衝！AI引爆MLCC千億商機 這二檔亮燈漲停超吸睛

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經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
被動元件族群1日在外資喊衝的激勵帶動下，龍頭廠國巨*（2327）、及大廠華新科（2492）股價紛紛亮燈漲停，虹吸市場資金，推升族群股價強勢大漲，表現亮眼突出，成為台股盤面的吸睛焦點。 示意圖／路透社
被動元件族群1日在外資喊衝的激勵帶動下，龍頭廠國巨*（2327）、及大廠華新科（2492）股價紛紛亮燈漲停，虹吸市場資金，推升族群股價強勢大漲，表現亮眼突出，成為台股盤面的吸睛焦點。 示意圖／路透社

被動元件族群1日在外資喊衝的激勵帶動下，龍頭廠國巨*（2327）、及大廠華新科（2492）股價紛紛亮燈漲停，虹吸市場資金，推升族群股價強勢大漲，表現亮眼突出，成為台股盤面的吸睛焦點。

外資摩根士丹利（大摩）證券預估，受到人工智慧 （AI）及資料中心需求高速成長的帶動，全球基層陶瓷電容（MLCC）出貨金額將從2025年的146.7 億美元，一路成長至 2031 年的 444.5 億美元，年複合成長率（CAGR）達 20.3%。

其中值得注意的是，小型、高容量、及高附加價值的 MLCC 需求迅速上升，推動整體平均售價 （ASP）及毛利率成長；而高階 AI MLCC 市場主要由日韓大廠所壟斷，造成高階元件供需失衡，進而使低階產品供應也逐漸受限。

台廠國巨由於受惠高階產能擠壓中低階產能，今年底至明年中低階市場供需將進一步緊縮，支撐價格與利潤，因此大摩相對看好，給予「優於大盤」評級，目標價上看1,050元，居法人圈最高，樂觀情境下更上看至1,490元水準。

大摩預估國巨今年營收將衝上1,830億元，年增率38%，每股稅後純益（EPS）估約19.79元；2027年營收再成長至2,515億元，年增率也約38%，EPS則在售價不斷上漲下，預估將達32.11元，年增率達62.2%。

華新科方面，法人指出，公司訂單能見度已到年底，部分產品延伸至明年，訂單出貨比由前一季約 1.4 升至 1.8；AI伺服器使用的MLCC數量遠高於一般伺服器，規格也更集中在小尺寸、高容值與耐高溫產品，帶動營運前景看好。

外資 大摩 華新科

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